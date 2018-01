Tocado pero no hundido

El Real Madrid añadió una brasa más al fuego de su grave crisis deportiva tras la eliminación copera del pasado miércoles ante el Leganés. El equipo de Zidane, a 18 puntos del FC Barcelona y fuera del torneo del KO, solo le queda agarrarse al clavo ardiendo de la Champions, pero no lo tendrá nada fácil ante el PSG de Unai Emery.

Dicen que el fútbol son estados de ánimo y por ello el Valencia cotiza al alza tras su heroico triunfo ante el Alavés, de cara al partido de mañana en Mestalla. Pero el Madrid no está muerto. Está tocado. Pero no hundido. La experiencia así lo avidencia. A los del Bernabéu nunca hay que darles por amortizados. Ayer, ya lo avisó Carvajal: «Ahora mismo estamos en un momento difícil. Es el momento de trabajar más que nunca, de estar más juntos, ser una piña y al final plantear el partido de Valencia», señaló.

Cristiano Ronaldo también quiso lanzar un mensaje de ánimo a su equipo y a la afición blanca subrayando que aún les «quedan muchas batallas por ganar». «Ánimo equipo. Ánimo madridistas. Aún nos quedan muchas batallas por ganar», fue el escueto mensaje en las redes sociales, acompañado por una foto de la plantilla del Real Madrid entrenando.

La eliminación ha dejado a Zidane muy tocado. El entrenador está cuestionado: ha sido señalado como el máximo culpable de la situación deportiva del Madrid. Pese a que en sus dos años y medio en el banquillo del Bernabéu ha logrado ocho títulos, el 2017 fue el mejor año de la historia de la entidad (Liga, Copa de Europa, Supercopa de España y Supercopa de Europa), el fútbol no da treguas. Y el día a día devora todo lo que se pone por delante. Por ello, su mala planificación de la temporada, su falta de acierto en la toma de decisiones, y su escasa autocrítica, le han llevado a una situación extrema. Es cierto que sería raro que una derrota en Mestalla fuera la puntilla al entrenador, más y cuando la eliminatoria ante el PSG queda a la vuelta de la esquina, pero el entrenador se juega mucho ante un Valencia CF que ya es un rival de «su Liga»: La lucha por clasificarse para la Champions. Lo de Zidane no es solo una cuestión de sensaciones, como la de que la gestión de los minutos y las titulares no es la adecuada, sino que la estadística también le ha dado la espalda. Y aquí es donde empiezan a llegar los problemas. Porque el entrenador ha pasado de ganar el 74% de sus partidos a dar un bajón hasta poco más del 60 % esta temporada.