Marcelino: "El castigo ha sido desproporcionado"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, considera que el resultado final (1-4) ante el Real Madrid no se ajusta a los méritos realizados por su equipo.

¿Se produjeron demasiadas cosas en contra que anularon al equipo?

Sobre todo, creo que el primer tiempo estuvo muy igualado, el Real Madrid nos hizo muy poco y nos marcó dos goles, con dos penaltis que supusieron una ventaja difícil para nosotros. Pero con orgullo y convicción afrontamos el segundo tiempo, y estuvimos cerca de empatar, pero en el tramo final acusamos el esfuerzo, y el tercer gol nos hizo bajar los brazos pensando que no teníamos opciones.

¿Esto sirve de aprendizaje para el partido de Copa, que juegan ante el otro grande?

El equipo tiene que olvidarse de los árbitros y debemos centrarnos en el juego, en lo que hacemos bien y en lo menos bien para corregirlo, estamos encajando muchísimos goles y tenemos que cortar esta hemorragia que tenemos. Los rivales no nos llegan en exceso, pero nos marcan con facilidad, debemos trabajar bien y mucho para corregirlo. Estoy orgulloso del trabajo de todos los jugadores, el Real Madrid ha tenido la pegada que se le ha echado en falta en la competición, en muchos minutos fuimos superiores, y hasta el 1-3 no sabíamos qué equipo podía ganar. Al final, el castigo ha sido desproporcionado al trabajo realizado y al juego, pero nos tiene que servir de aprendizaje, porque para ganar a grandes equipos tienes que conceder muy poco.

¿Le preocupa el 1-4 por el tema psicológico?

La derrota es abultada y dolorosa, tenemos que convencernos que no debe hacernos mella en el futuro, los partidos empiezan y finalizan, se analiza lo que se hizo bien y aspectos a mejorar y pensamos en el siguiente. Intentaremos que la derrota no nos genere dudas y que la victoria, no garantiza ganar el partido siguiente.

Ha dicho que han concedido en exceso, ¿en qué?

La ventaja en el primer tiempo del Real Madrid es desproporcionada a lo que se vio, pero si quieres ser competitivo y ganador, tenemos que evitar estas situaciones.