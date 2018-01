La última vez que se ganó al Barça en Mestalla fue en la antesala del último título

Para eliminar al Barça y jugar la final de la Copa del Rey, el Valencia debe acabar antes con su peor racha histórica como local contra un mismo rival. Al Barça no se le vence en Mestalla desde 2008. Ocurrió, curiosamente, en otras semifinales de Copa. El 3-2 del partido de vuelta en el coliseo blanquinegro, en la última gran noche de la carrera de Baraja, autor de un gran gol que, junto a las dos dianas de Mata, condujeron al Valencia (entrenado por Ronald Koeman) a su última final. El escenario fue el Calderón y el Valencia, en plena caída libre en la Liga, derrotó por 3-1 al Getafe.

Los dos únicos futbolistas que quedan en ambos equipos de aquella eliminatoria son Andrés Iniesta y un Leo Messi que no jugó el partido de vuelta. Diez años después, el Valencia no ha jugado ninguna final y tampoco ha conseguido derrotar a los culés. No obstante, cada partido se ha manifestado como un duelo parejo de fuerzas. Desde entonces, Valencia y Barcelona han empatado en ocho ocasiones y el cuadro catalán se ha llevado el triunfo tres veces, en los años 2011, 2014 y 2016 y siempre por la mínima.

En deuda con Marcelino

Si el Valencia no ha vuelto a jugar una final de Copa ha sido porque, en dos ocasiones, se cruzó con el Barcelona en semifinales. En la 2011-12, el Barcelona deshizo en el Camp Nou (2-0), la igualada de la ida en Mestalla (1-1). En la 2015-16 no hubo color. El Barça humilló al Valencia de Gary Neville (7-0) y la vuelta fue un trámite (1-1). Será, por otro lado, la cuarta ocasión que Marcelino esté a las puertas de una final. En 2007-08, el Getafe eliminó a su Racing en la Copa. Con el Villarreal, en 2014, pisó por dos veces una semifinal. En Liga Europa, el Liverpool de Klopp le cerró el paso, con el 3-0 en la vuelta en Anfield Road, que hizo inútil la mínima ventaja amarilla cosechada en El Madrigal (1-0). Ese mismo año, en Copa, el Barça apeó al submarino en semifinales, con un 6-2 global.

Polémica por los precios

Ya hay entradas para el partido de vuelta, del jueves 8 de febrero, a un precio que oscila entre los 70 euros de Tribuna Central y los 35 de Gol Xicotet Alto para los abonados, que podrán comprar a partir de hoy. Las localidades para el público saldrán a la venta el 1 de febrero, a un precio de entre 180 y 70 euros, lo que despertó ayer la queja de muchos aficionados.