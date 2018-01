«Hay que olvidar a los árbitros»

Marcelino García Toral templó las pulsaciones agitadas del valencianismo para reflexionar, con serenidad, sobre las causas de la derrota contra el Real Madrid y los errores que han llevado al Valencia a perder cinco de los últimos ocho partidos de Liga. El técnico asturiano reconoce que el equipo concede demasiado a sus rivales e invita a sus jugadores en no centrar el juicio en la labor arbitral, tras los dos penaltis señalados ayer ante los merengues: «No creo que ningún árbitro robe partidos». «El equipo tiene que olvidarse de los árbitros, centrarnos en el juego, en lo que hacemos bien y en lo que no para corregirlo. Tenemos que trabajar para no encajar, estamos encajando muchísimo y tenemos que cortar esta hemorragia. Los rivales no nos llegan en exceso pero nos meten goles con relativa facilidad y tenemos que trabajar bien y mucho para corregirlo. El Madrid tiene esa pegada que se le ha echado en falta a lo largo de la competición», indicó Marcelino.

Marcelino consideró que el marcador fue demasiado aparatoso: «Creo que con tan poco que te genera un equipo nosotros no debemos ir perdiendo cero a dos. Hemos concedido mucho con tan poco. La ventaja es desproporcionada para lo que se ha visto en los 90 minutos».

El preparador lanzó un mensaje realista al serle preguntado si perfil del partido ayer fue similar al del Barça en Mestalla, donde el equipo sufrió en la primera mitad y dominó en la segunda parte: «Me hago la pregunta de si nosotros tenemos la capacidad de dominar al Barça y al Madrid los noventa minutos. No sé si es real o tangible esa valoración. No sé si tenemos ese potencial. Yo creo que no. El partido surge y se traslada. No recuerdo ninguna ocasión del Madrid en el primer tiempo, un pase en largo que Cristiano remata en semifallo. El primer penalti viene de una acción de córner a nuestro favor. Estuvimos en el partido hasta en el minuto 88. Estuvimos ordenados y defendiendo bien y en otros momentos fuimos superiores al Madrid. Los detalles, errores y la pegada del Madrid definieron el partido», indicó el técnico, que exculpó la labor de Martín Montoya.