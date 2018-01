El plan de Gayà en el Camp Nou: "Defensa y contragolpe"

José Luis Gayà (Pedreguer, 1995) remarca que «con sinceridad» el Valencia está en condiciones de eliminar al FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. A pesar de que el conjunto azulgrana solo ha perdido un partido de los 32 encuentros oficiales disputados desde que arrancara el campeonato de Liga, por la mínima en Copa contra el Espanyol, el lateral valencianista opina que su equipo ya ha demostrado cómo se le puede hacer daño al líder. El propio Gayà fue testigo directo. El 26 de noviembre, en Mestalla, en el minuto 60 del partido contra el Barça, en una acción de velocidad Gayà desbordó por el extremo para servir a Rodrigo en el primer palo y anotar el momentáneo 1-0, neutralizado en los minutos finales por Jordi Alba. Desde esa premisa, concentración defensiva y contragolpe, el Valencia espera sacar tajada este jueves en el Camp Nou: «Hoy en día es difícil hacerle daño a un equipo como el Barcelona. Pero ya hemos demostrado que sobre todo saliendo a las contras, con muy buena defensa, rápidos con banda, se les puede hacer daño. El Barça está en un momento de forma muy bueno. Va a ser muy difícil, pero tenemos ilusión en hacer bien las cosas», aseguró Gayà en declaraciones a VCFPlay.

El vestuario es consciente de la dificultad del cruce copero, y a Gayà no se le escapa que el Barcelona es «el mejor o el segundo mejor equipo del mundo. Está claro que no es el rival que preferíamos y no va a ser una eliminatoria nada fácil», apuntaba.

Un resquicio de esperanza se abre en el Valencia al ser una confrontación a ida y vuelta y jugarse el primer encuentro en el coliseo azulgrana. «Ya hemos jugado este año contra ellos y estuvimos a punto de ganarles. La verdad es que intentamos competir muy bien en todos los partidos y así lo haremos en la ida. El partido en el Camp Nou va a tener una gran importancia en la eliminatoria. Intentaremos arrancar un buen resultado de allí. No me imagino lo que puede ser aquí en Mestalla el ambiente si llegamos vivos con un buen resultado. Tenemos mucha ilusión y estamos con ganas de que llegue ese partido», sostenía Gayà en las declaraciones difundidas por el club.

Los últimos tropiezos del equipo, especialmente con el doloroso 1-4 contra el Madrid el pasado sábado, no han socavado el ánimo de la plantilla, que afronta ilusionada la eliminatoria: «El vestuario está ilusionado. Son las semifinales de una competición importante, y nada menos que contra el Barcelona. Si logramos sería una final también muy bonita. Es una competición que desde el inicio nos ha despertado una gran ilusión. Estamos con ganas».

El recuerdo de 2008

El Valencia no ha vuelto a derrotar al Barcelona en Mestalla desde 2008, justo cuando lo eliminó en la última ocasión que los blanquinegros alcanzaron la final del torneo. En aquel 3-2 con Baraja de estandarte, Gayà tenía 13 años: «Era muy pequeño, pero sí que me acuerdo de que pudimos pasar en el partido de vuelta en Mestalla. Fue un momento bonito en la historia del Valencia y ojalá lo podamos repetir». Para conseguir lo que sin duda sería una gesta, el apoyo de la hinchada se intuye fundamental: «La afición es esencial. Sin ellos va a ser muy difícil, esperemos que estén ahí de nuestro lado. Estoy seguro de que van a estar con nosotros y desde el equipo vamos a dar la talla y, sinceramente, nos vemos con opciones», concluía Gayà.

Esperanzas con Guedes

Por otro lado, Gonçalo Guedes no está descartado para el Camp Nou. Según informó ayer Superdeporte, el pinchazo que hizo retirarse al portugués contra el Madrid no reviste gravedad, después de una exploración realizada por el cuerpo médico en la ciudad deportiva.