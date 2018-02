Marcelino: "Vamos a luchar por algo que parece imposible a la heroica"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado tras perder contra el FC Barcelona en el Camp Nou (1-0) en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que en Mestalla, la próxima semana, lucharán con todo lo que tengan y "a la heroica" por darle la vuelta a una eliminatoria que parece que tengan "imposible" a su juicio.

"Tiene mucho mérito el partido del Valencia. Deja la eliminatoria muy abierta y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por algo que parece imposible a la heroica pero lo vamos a intentar", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido reconoció que el resultado no es bueno y menos ante un rival de la talla del Barça. "Perder 1-0 no es un buen resultado, nos hubiera gustado marcar o que no nos marcaran. Jugamos contra un gran rival, claro favorito en la competición que está arrasando en nuestra Liga", recordó.

No obstante destacó el buen hacer defensivo de sus jugadores. "En el primer tiempo nos sometieron mucho, teníamos problemas para salir y crear juego. Pero nos generaron una oportunidad, el trabajo defensivo del equipo fue casi perfecto porque contener a un equipo como el Barça y a Messi es de hacer un buen trabajo", celebró.

"Nos ha faltado en la recuperación de balón ser capaces de sacar un primer paso que desbordara la línea de presión. Mestalla nos va a ayudar, se va a volcar con su equipo porque ha sabido cómo veníamos a jugar este partido, y le vio competir contra todo un Barça sin parte del potencial que tenemos", aseguró.

Marcelino aseguró que el Barça ya era favorito y que ahora más todavía. "Pero estoy tremendamente orgulloso de los jugadores que participaron, del espíritu y del esfuerzo, y de permitir al rival pocas ocasiones de gol en su campo y al final tener la ocasión de empatar", destacó del partido de este jueves.

Por otro lado, preguntado por la actuación arbitral y por si había un doble rasero, comentó: "Me hubiera gustado poder competir de otra forma, en ese sentido". "En cuanto al resultado, siempre que pierdes en una eliminatoria y no marcas fuera de casas es un resultado difícil de levantar pero lo vamos a intentar", concluyó de cara al partido de vuelta.