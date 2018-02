Mestalla tiene la palabra. El Valencia perdió por la mínima en el Camp Nou tras un partido en el que se defendió con criterio pero en el que adoleció de mordiente para conseguir ese gol que le daría más posibilidades de eliminar al Barcelona. Santi Mina lo tuvo en el minuto 89 pero su carrera, tras superar a Cillesen en su desesperada salida, acabó en nada.

El Valencia plantó cara en el primer tiempo. El equipo de Marcelino estuvo muy bien posicionado sobre el césped, trabajó muy bien en defensa y no permitió que el Barcelona disfrutara de ocasiones claras. Muy junto, atento a las acciones de Iniesta, Messi o Luis Suárez, los valencianistas no sufrieron agobios. Solo un centro de Iniesta al que Luis Suárez no llegó por poco después de que Jaume Doménech fue el único peligro creado por un Barça que tuvo una exagerada posesión del balón pero que erró en el último pase. Y eso le impidió generar el habitual peligro cuando juega en el Camp Nou.

El Valencia no disfrutó de la pelota, de hecho la perdía constantemente porque ni Parejo ni Coquelin eran capaces de retener el esférico e irse hacia arriba en busca de Rodrigo y Vietto, desaparecidos por su aislamiento.

La primera parte tuvo dos acciones muy feas del Barça: Sergi Roberto bien pudo ver la tarjeta roja tras una entrada excesivamente dura sobre Andreas, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso. Minutos más tarde Luis Suárez, que parece tener bula arbitral, propinó una patada sin balón a Paulista que también se saldó con una simple amonestación.

Los blanquinegros probaron suerte en en el minuto 45 con un disparo de Montoya que se fue fuera por poco. Fue su única ocasión de peligro en los primeros 45 minutos.

Tras el descanso el Valencia comenzó a perderle el respeto al Barcelona. Se estiró y cuando Parejo, con un Coquelin creciendo, comenzó a carburar el partido fue otro. A un disparo de Messi al lateral de la red, el capitán contestó con un disparo que atajó Cillessen. El escenario había cambiado y los dos equipos buscaban el gol, pero el que primero que lo logró fue Luis Suárez tras una asistencia de Messi. Era el minuto 65. En el minuto 71 Coquelin envió el balón fuera y Coutinho replicó con otro disparo que rechazó Jaume Doménech, que volvió a lucirse al despejar a córner una volea de Alcácer desde fuera del área. Santi Mina la tuvo en el minuto 89 pero su galopada, a pase de Ferran Torres, acabó en nada.

Ficha técnica

FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Iniesta (Alcácer, m. 72), Busquets, Rakitic (Paulinho, m. 67), Aleix Vidal (Coutinho, m. 57), Messi, Luis Suárez.

Valencia CF:Jaume; Montoya, Vezo, Paulista, Gayà; Coquelin, Parejo, Soler (Ferran Torres, m. 75), Andreas (Maksimovic, m. 46); Rodrigo (Santi Mina, m. 80) y Vietto.

Árbitro: Sánchez Martínez, comité murciano. Amonestó a Sergi Roberto del FC Barcelona y a Andreas, Vietto, Soler y al entrenador Marcelino del Valencia CF.

Goles: 1-0. M. 65. Luis Suárez.

Camp Nou. 50.000 espectadores.