El visitante que siempre muerde

Solo tres de los trece marcadores que el Barcelona ha conseguido este año como local, entre Liga y Copa del Rey, darían esperanzas al Valencia para pasar la eliminatoria en la vuelta y jugar la final de la Copa del Rey. Ernesto Valverde ha dotado al conjunto azulgrana de un equilibrio total entre la exuberancia ofensiva de siempre, pero una reforzada capacidad defensiva que les convierte en una escuadra casi invencible.

Las estadísticas son avasalladoras. Doce victorias y un solo empate, con 43 goles a favor y solo 5 en contra. En diez de esos encuentros, el Barcelona ganó por dos o más goles de diferencia. Solo el Celta de Vigo, que arrancó un 2-2, y el Sevilla y el Alavés, que perdieron por la mínima y marcando un gol (2-1), consiguieron (en Liga) marcadores que dejarían una hipotética vuelta copera con todo por decidir. El resto, todo exhibiciones. En Liga: Betis (2-0), Espanyol (5-0), Eibar (6-1), Las Palmas (3-0), Málaga (2-0), Deportivo (4-0) y Levante UD (3-0). En la presente edición de Copa, las noches en el Camp Nou han sido plácidas: Murcia (5-0), Celta (5-0) y Espanyol (2-0).

Los pronósticos no son halagüeños, pero el Valencia también saca músculo estadístico como visitante. Solo en un partido el equipo de Marcelino García Toral ha dejado de marcar fuera de casa. Sucedió en Getafe (1-0), en un partido atípico condicionado por la violencia defensiva del equipo azulón y las paradas salvadoras de Guaita.

En el resto de encuentros el Valencia ha marcado y, además, ha sido un goleador generoso. En 13 partidos ha anotado 24 goles, una media de casi dos goles por partido. Si bien es cierto que la frecuencia de cara a puerta ha bajado en las últimas visitas, siempre es un invitado temible. En siete partidos marcó más de un gol: en Liga contra el Real Madrid (2-2), Real Sociedad (2-3), Betis (3-6), Alavés (1-2), Espanyol (0-2) y Deportivo (1-2). En Copa ante el Zaragoza (0-2). Además también dejó el sello de visita de un gol contra Levante (1-1), Eibar (2-1), Las Palmas (2-1) en Liga. En Copa repitió en Las Palmas (1-1) y ante el Alavés (2-1).

Ferran, feliz con dorsal

Ferran Torres estaba ayer exultante. Con 17 años, visitará por primera vez un estadio como el Camp Nou y con dorsal propio del primer equipo valencianista. El joven extremo fue llamado por Marcelino para completar la lista de convocados, a pesar de que se encontraba concentrado con la selección española sub´19. La Federación accedió al cambio a pesar de que el futbolista de Foios es esencial en el tercer equipo de la selección, donde lleva dos goles en dos partidos, ante Italia y la República Checa. Ferran viajó directamente a Barcelona para unirse a la expedición.

Valverde no se fía de Mestalla

Ernesto Valverde no reservará efectivos. No se fía del Valencia y va a por todas. «Cuando estás en una semifinal te la tienes que jugar, está clarísimo. Es una oportunidad de jugar una final y tenemos que intentarlo todo, Sé que tienen jugadores arriba con fuerza como para hacer goles, es lo que suelen hacer. Es un rival duro, está haciendo una gran temporada, y es fundamental en este primer partido tener un gran resultado porque en su casa son fuertes, también fuera de casa donde suelen marcar», avisó.

23.000 entradas vendidas

Los abonados del Valencia han retirado 23.000 localidades para la vuelta, aprovechando la rebaja en el precio. En las últimas 24 horas, se han vendido más de 9.000 entradas.