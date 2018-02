Marcelino: "Vamos a luchar a la heroica"

«Nos hubiera gustado marcar y que no nos marcaran. Jugamos contra un equipo que arrasa en nuestra Liga y tiene mucho mérito lo que hemos hecho. La eliminatoria está abierta y vamos a luchar contra algo que parece imposible, a la heroica, pero lo vamos a intentar. Creo que el Barça siempre fue claro favorito y más en la situación en la que veníamos nosotros», afirmó ayer Marcelino a su llegada a la sala de prensa del Nou Camp.

El entrenador del Valencia CF, orgulloso de su equipo, hacía esta explicación cuando se le pidió una lectura del partido: «Nos costó mucho salir en la primera mitad, ellos tuvieron el balón, pero no crearon ocasiones. Nuestro trabajo táctico fue perfecto. Pero nos faltó un poco ser capaces de sacar un primer pase y desbordar su primera línea de presión. En la segunda mitad el partido fue más parejo, ellos nos generaron, y en una acción individual nos marcaron. Tiene mucho mérito que el Barça no chutara a portería en la primera parte. El rendimiento del equipo fue extraordinario porque no estaban Murillo, Garay, Guedes, Kondogbia ni Zaza.... Contra el Barça con Messi y toda su plantilla», explicó.

Preguntado por el nivel defensivo, quizás fue lo mejor del Valencia CF ayer ante el Barça, Marcelino destacaba el derroche de sus jugadores, se mostraba optimista de cara al futuro, y comentaba que «espero que sigamos compitiendo a este nivel defensivo porque eso significará que va a ser muy complicado ganarnos. Es para estar muy satisfechos por el rendimiento defensivo del equipo».

Sobre la ayuda de Mestalla y el ambiente que se vivirá en la vuelta, el apoyo de la grada puede ser un factor desequilibrante para la suerte de la eliminatoria, el técnico indicó que «Mestalla nos va a ayudar porque sabe como hemos venido a jugar este partido incluso con Zaza que al final estuvo enfermo. Pero jugamos contra un equipo muy complicado, que solo en dos partidos no ha metido gol fuera de casa, y vamos a ver si ahora tampoco marcan en este partido».

De los árbitros, Marcelino también tuvo que hablar ayer. Pero tiró balones fuera para no meterse en más problemas de los que ya ha tenido hasta la fecha: «Me hubiera gustado poder competir de otra forma. En cuanto a lo del resultado, siempre que pierdes en una eliminatoria es un resultado complicado pero lo vamos a intentar», dijo.

Marcelino tuvo palabras para Ferran Torres, que salió en la segunda mitad y rindió a un gran nivel. «Es un chico que estará con nosotros y que participará en función de su rendimiento en los entrenamientos y en los partidos». Gabriel Paulista, ayer protagonista tras un gran duelo con Luis Suárez, señaló que «sabíamos que veníamos a un campo muy complicado y ante uno de los mejores equipos del mundo. En la primera mitad nos costó un poco salir con el balón, pero en la segunda parte mejoramos mucho y aunque nos marcaron el gol tuvimos ocasiones para marcar nosotros. Ellos son muy buenos y no suelen fallar. pero yo creo que la eliminatoria está abierta».