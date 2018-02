"Es difícil que Guedes llegue a la Copa"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, se mostró ayer molesto con la lesión de Andreas Pereira, pateado por Sergi Roberto en el partido de ida de la Copa del Rey, el pasado jueves en el Camp Nou. «¿Un partido de baja? No, lo perdemos para varios más. Estará de baja entre 3 y 6 semanas. Me pareció que la entrada fue muy dura, durísima; creo en la imparcialidad de los árbitros, pero a veces es difícil entender la diferencia de criterio en una misma acción con uno y otro equipo. No sé qué hubiera pasado si la entrada habría sido al revés», lamentó el técnico asturiano.

El estado físico de la plantilla del Valencia fue el asunto con el que arrancó la comparecencia de Marcelino de cara al relevante partido de hoy ante el Atlético de Madrid. Hay tanto interés en saber qué jugadores están listos para hoy como para la vuelta de Copa ante el Barça.

Las noticias fueron buenas y malas. «Creo que vamos a contar con Simone (Zaza), Kondogbia y Paulista. Garay lo tiene más difícil. Respecto a Murillo, es una lesión que se alarga porque lleva su proceso de recuperación. No sabemos para cuándo estará disponible, pero está cerca», dijo. La otra mala noticia fue la de Guedes. «Es difícil que esté para el jueves. Espero que lo tengamos listo para el partido del Levante UD», señaló sin dar más detalles.

Marcelino aseguró estar necesitados de «una victoria» hoy contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. «El equipo encara el partido con el único ánimo de ganar, sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival, pero no damos el partido por perdido. Tenemos la ilusión de sumar 2 puntos y después de dos derrotas seguidas en LaLiga necesitamos una victoria», comentó.

El asturiano destacó la importancia del duelo de hoy y dijo que ni él ni los futbolistas estén más pendientes del choque de Copa. «Estamos pendientes de lo inmediato. Y ahora es la Liga. Todos los partidos son importantes, luego nos quedan 16. No hay que ser demasiado inteligente para saber que jugamos ante un buenísimo rival, es la primera vez que vamos a un campo nuevo y eso genera una motivación extra», contestó.

Marcelino valoró el rendimiento de Coquelin. «Estábamos necesitando un jugador de jerarquía para acompañar a Parejo y Kondogbia, y estamos satisfechos. Aumenta el nivel de la plantilla», concluyó.