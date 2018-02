Jaume: "De pensar entrar en una final de Copa se me ponen los pelos de punta"

El guardameta del Valencia CF, Jaume Domènech, el héroe de la Copa del Rey, se mostró optimista de cara a la semifinal del jueves ante el Barça. "El Valencia, una semifinal, y en casa, puede pasar contra el equipo que sea del mundo. Estoy convencido de que podemos darle la vuelta a la eliminatoria", señaló.

Jaume, que metió al equipo en semifinales gracias a sus paradas en los penaltis contra el Alavés, no quería mirar más allá del partido. "No quiero pensar mucho. Me centro en el partido. De pensar entrar en una final los pelos se me ponen de punta", reconocía, " ser el héroe es lo de menos. Firmaría estar en la final como fuera", añadió.

El portero del Valencia comentaba que "estamos preparando el partido para ganarlo. Para pasar nos vale el 2-0 o el 3-1 y nosotros preparamos el partido para ganarlo. Se pueden dar varias opciones".