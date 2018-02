Marcelino: "Vamos a poner en grandes complicaciones al Barça"

¿Estará Guedes?

No está para jugar de principio, pero sí está convocado,

Esta es su cuarta semifinal como técnico. ¿Se merece llegar ya a una final?

No sé si lo merecemos, estoy convencido de que lo deseamos. Jugamos ante el claro favorito, con un resultado adverso, la ilusión es pasar y jugar la final. Estamos convencidos y ilusionados. Esperamos un partido largo y tremendamente complicado. Vamos a poner en grandes complicaciones al Barcelona.

Paulista dijo que jugaron en la ida contra el Barça y el árbitro. ¿Contra quién jugará mañana?

Jugaremos solo contra el Barça.

¿Cree que hay que apelar a la épica?

Lo veo igualmente, pienso lo que digo siempre. Sabemos que el Barça es muy difícil, solo hubo dos partidos en los que logró no marcar. No hay dos sin tres, vamos a intentar defender muy bien. Vamos a intentar intentar atacar, No nos queda nada, solo 90 minutos para jugar una final. Iremos a ful desde el inicio hasta el final.

¿Qué partido se imagina?

Tenemos que jugarlo con el corazón y con la cabeza. Si no defendemos, habrá fases del partido en las que el rival nos someterá. Le pediría al público que nos ayudara a defender, no tenemos ahora equipo para someter al Barcelona todo el partido. Nuestra idea es defender muy bien, con un nivel similar al de la ida. Si no defendemos extraordinariamente bien no pasaremos.

En los dos precedentes la primera parte fue de control y se evolucionó en ataque conforme pasaron los minutos.

Nuestra intención desde el primer minuto será atacar y contraatacar. Presionar muy bien tras pérdida, en zonas de peligro. En ciertos momentos defenderemos en repliegue o en alto, ante su presión. Jugamos contra el Barça, a veces perdemos la perspectiva de que jugamos contra el Barcelona. Jugando contra el Barcelona, serán más las fases en las que el rival que el rival nos superará. Pero es cierto que todos los partidos han tenido un trayecto similar.

Messi no fue titular ante el Espanyol. ¿Qué pensó?

El Barça tiene menos recursos sin Messi que con Messi. Quieren llegar a la final y es señal que nos respetan. Hicieron cinco cambios. Nos vamos a enfrentar al mejor Barça.

¿Qué ánimo ve en los jugadores?

Convencimiento, ilusión, ambición. No tenemos que pecar de exceso. No caer en una sobreactivación. Que lo emocional no pueda a la inteligencia. A los jugadores se les ve en la cara el convencimiento.

¿Ha incidido en algún aspecto de cara al partido en el aspecto motivacional?

La idea de fútbol no la variaremos. Con los jugadores que tenemos, pondremos la mejor alineación, aunque me puedo equivocar. Emocionalmente es un partido sencillo. Necesitaremos más motivación extra contra el Levante. Tienen la idea de ganar, la ilusión de jugar una final. Este equipo compite siempre.

¿El papel de la afición?

La afición tiene que creer. A pesar de que la última racha no ha sido la mejor, el equipo siempre es competitivo. No se dejan ir: compiten, se esfuerzan, trabajan, tratan de hacer las cosas bien, de ganar siempre. Lo que estos jugadores han ofrecido en seis meses, son argumentos suficientes para que la afición crea.

¿Juega el Barça al escondite con Piqué?

Si tienen que jugar al escondite con nosotros? Si tienen bajas, podemos recitar el número de ausencias que teníamos en la ida. Me gustaría que uno de sus jugadores no estuviese, pero estará por el bien del espectáculo.

¿Guedes tiene riesgo de recaída?

Si creyéramos que tuviese el más mínimo riesgo, no estaría.

¿Cómo está Murillo?

Progresivamente mejor, estamos cerca de poder contar con él. Menos de tres semanas, si todo transcurre con normalidad.

¿Han hablado de no tener enganchones con Luis Suárez?

Todos nos conocemos y debemos saber cómo juega el rival. No nos podemos distraer, no tenemos que caer en provocaciones. Hemos cometido errores puntuales muy cercanos, como pasó en Las Palmas, que tenemos frescos en la retina.

¿Está el equipo con fuerzas para una prórroga?

Vamos a intentar acabarlo en 90 minutos. Prefiero sin prórroga. Aparte de todos los partidos acumulados, dos prórrogas en poco tiempo serían muy pesadas. No pensamos en otra situación posible.

Lista de convocados:

Jaume, Neto, Montoya, Garay, Paulista, Vezo, Gayà, Lato, Parejo, Maksimovic, Kondogbia, Coquelin, Carlos Soler, Guedes, Santi Mina, Rodrigo, Zaza y Vietto.