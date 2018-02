Marcelino: "No estamos en crisis, pero hemos perdido eficacia en las áreas"

«Necesitamos ganar. Venimos de tres derrotas consecutivas en Liga, jugamos en nuestro estadio, es un derbi, pero necesitamos ganar», explicó ayer Marcelino respecto al encuentro de esta noche en Mestalla. «A nivel emocional estaríamos en un estado de ánimo diferente de haber eliminado al Barça. Tenemos un cansancio físico inmediato del partido de hace 48 horas y prolongado del mes de enero. Pero no es excusa y afrontamos el partido con ánimo de ganar. En crisis no estamos porque las sensaciones que tengo después de ver los partidos y analizarlos es que el equipo no es permeable, tiene identidad, no está a merced del rival... Pero salimos castigados porque hemos perdido eficacia en las áreas. No hay síntomas internos para modificar la dinámica, hasta hoy, extraordinaria», apuntó Marcelino.

«El Levante UD es un equipo organizado, intenso, con muy buenos resultados fuera de casa. El problema que tiene es que ha empatado mucho, pero pierde poco, sobre todo fuera de casa. Esperamos un partido muy difícil. Venimos de unas palizas buenas», remachó