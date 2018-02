Muñiz: "El árbitro nos perjudicó en todo. Le respeto, pero no soy tonto"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, se ha mostrado muy crítico con la labor del árbitro. «Me gusta ser muy respetuoso con los árbitros. Pero no podemos ser tampoco tontos. La labor del árbitro es complicada. Pero el partido lo podía haber pitado yo. Porque las jugadas no eran ni dudosas. No es llorar. El árbitro nos ha perjudicado en todo. Marcelino no lo dirá pero también lo ha visto. Pero no me voy a excusar en los árbitros. Se ha perdido y es una pena. Merecimos muchas cosas. Si yo estuviese en la grada, podría decir otras cosas», explicó.

«Tampoco se puede preguntar mucho al árbitro porque tiran rápido de tarjetas y pierdes a un jugador. El árbitro ha tenido un mal día, pero nos ha perjudicado. Nos estamos jugando estar en primera división. Rober llega mucho antes al penalti. Lo de Coke es un gol claro, no hay falta. Es un mal momento para hacer una rueda de prensa tras un partido, pero tengo que opinar de los árbitros. Intento ser respetuoso y buena gente, peor no tonto», añadió el entrenador del Levante UD.



Por su parte, el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha valorado por encima de todo el rendimiento de su equipo. "Hemos sido superiores. La victoria es totalmente justa", dijo.

Sobre el árbitro, se mantuvo en su línea. "No puedo entender la jugada porque no he visto las imágenes. Ya sabéis que mantengo ecuanimidad con esto, ni cuando cometen los errores a favor ni en contra", ha dicho.

"Hemos hecho un buen partido. El rival nos ha llegado muy poco. Prácticamente sólo nos ha generado ocasiones acciones a balón parado. El Valencia reaccionó bien tras el empate, generando muchas ocasiones de gol", ha añadido.