Quico Catalán: "Estoy triste por el fútbol español"

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, se ha mostrado muy dolido con la actuación arbitral. "El resultado no es justo por lo que se ha visto en el campo. El levantinismo se siente que el juez que debería haber impartido justicia no la ha impartido en realidad. Cuando en la vida no se es justo, te sientes muy dolido, con mucha impotencia", ha dicho a los micrófonos de Bein LaLiga.

"Al final nos jugamos la vida hoy, el domingo que viene, todos.... Hay gente que no sabe de la importancia del partido. Cualquier persona que sienta al Levante UD hoy se siente muy mal. Estoy diciendo lo que ha visto todo el mundo. Que nos han anulado un gol legal, que podía marcar el resultado del partido. Y luego, cuando aún tienes opciones de empatar, te pitan un penalti que no es", ha analizado.

"Estoy dolido y triste por el fútbol español. Esto no está a la altura de una liga como la nuestra. Hoy el Levante UD ha perdido 3 puntos y ha perdido el fútbol. Lo que ha visto todo el mundo es que el juez ha tomado decisiones que han marcado el partido. Si estamos en la mejor liga del mundo, tenemos que gestionar mejor las cosas".