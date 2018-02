Muñiz: "Venimos de empatar al Madrid, podemos ganar a cualquiera"

«Esperemos que se repita la fiesta que hubo en la grada en el partido de ida. En el campo espero un partido duro, difícil, en el que los dos equipos van a competir bien», advirtió Muñiz.

El entrenador azulgrana destacó la ilusión de sus futbolistas. «Tenemos un partido difícil, es un derbi, con todas sus connotaciones y situaciones especiales. Tendremos a nuestra afición (1.020 aficionados granoa en Mestalla) y vamos con toda la ilusión del mundo para darle una alegría. Nos lo dejaremos todo en el terreno de juego, será la única manera de competir. Hay que hacer un gran partido en defensa y un gran partido en ataque, con sólo una de las dos cosas no servirá. Venimos de empatar al Madrid y de convencernos de que podemos ganar a cualquier equipo», explicó Muñiz, que no quiso dar pistas sobre si Pazzini será titular. «Ha entrenado toda la semana bien. Se ha asentado en la ciudad, está más tranquilo y esperemos que nos ayude. No tenemos problema de jugar con dos delanteros, dependerá de cómo vaya el partido. Tenemos esa posibilidad», concluyó.