Kempes estalla: "Para el Valencia soy un exiliado"

El exjugador del Valencia CF, Mario Alberto Kempes, ha declarado a Radio Marca Valencia que aunque sigue siendo el embajador del club -del que ya no cobra nada por este cargo- no mantiene ningún contacto con la entidad de Mestalla. "No, para nada. Soy un exiliado tanto para algunos hinchas como para el club. Yo tenía mi trabajo antes de ser embajador, pero con una pequeña obligación con el Valencia. Hoy sigo siendo embajador pero sin ninguna obligación con el Valencia. Lo sufro más yo porque a mí me encantaba ir de vez en cuando a Valencia y estar ahí. Espero que todo lo que dije y los que abrieron los ojos por lo que yo dije se hayan dado cuenta de que no era mentira, sino que era verdad. Y los echaron a todos esos".

El mítico jugador no sabe si será invitado a los actos del centenario del Valencia CF. "El que crea en el Valencia... que ponga los zapatitos. Los exjugadores del Valencia somos personas non gratas. Parece que las figuras que han hecho el Valencia son las de hoy no las de ayer. Si voy al centenario, te aseguro que no estaré en el palco".

Kempes también ha opinado sobre la labor de Marcelino: "Sigue siendo el mismo entrenador triunfador de la primera vuelta, los mismos jugadores. Y hay muchos imponderables, que otros equipos hayan levantado el vuelo, que tú te hayas estancado. Pero el Valencia está bien. En una situación bastante cómoda. Tiene en sus manos uno 95% de entrar en Champions, pero que nadie crea que ya está. No hay que bajar los brazos. El Valencia tiene que seguir siendo un equipo irrespetuoso que vaya a los campos a ganar".