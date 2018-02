"Soy un exiliado para el Valencia"

De espíritu libre como es, Mario Alberto Kempes (Bell Ville, Córdoba, Argentina, 63 años) expuso sin tapujos ayer su desencanto con los dirigentes del Valencia, por quienes se siente ninguneado. Preguntado en Radio Marca si mantiene contacto con la entidad de Mestalla, El Matador estalló: «No, para nada. Soy un exiliado tanto para algunos hinchas como para el club. Yo tenía mi trabajo antes de ser embajador (de comentarista en la cadena estadounidense de televisión ESPN), pero con una pequeña obligación con el Valencia. Hoy sigo siendo embajador, pero sin ninguna obligación con el Valencia. Lo sufro más yo porque a mí me encantaba ir de vez en cuando a València y estar ahí. Espero que todo lo que dije y los que abrieron los ojos por lo que yo dije, se hayan dado cuenta de que no era mentira, sino que era verdad. Y los echaron a todos esos».

Kempes nunca se mordió la lengua, ni siquiera cuando ejercía de embajador del club y cobraba un sueldo por ello. Sus críticas a la gestión del Valencia en las dos últimas temporadas le costaron que la entidad prescindiera, hace ahora justo dos años, su relación mercantil con él. En esos reproches, Kempes cargó sobre todo contra el dueño, Peter Lim, pero salvara a la anterior presidenta, Layhoon Chan: «El dueño la ha abandonado a su suerte, la ha dejado en medio de un circo rodeada de leones». Kempes fue contratado como embajador en 2013 por el expresidente Amadeo Salvo.

El mítico jugador, que ganó tres títulos con el Valencia (la Copa del Rey de 1978-79, la Recopa de Europa de 1979-80 y la Supercopa de Europa de 1980), no sabe si será invitado a los actos del Centenario del Valencia CF, en 2019. «El que crea en el Valencia... que ponga los zapatitos. Los exjugadores del Valencia somos personas non gratas. Parece que las figuras que han hecho el Valencia son las de hoy, no las de ayer. Si voy al Centenario, te aseguro que no estaré en el palco».

Kempes, finalmente, también valoró a Marcelino: «Sigue siendo el mismo entrenador triunfador de la primera vuelta, los mismos jugadores. Y hay muchos imponderables, que otros equipos hayan levantado el vuelo, que tú te hayas estancado. Pero el Valencia está bien. En una situación bastante cómoda. Tiene en sus manos un 95% de entrar en Champions, pero que nadie crea que ya está. No hay que bajar los brazos. El Valencia tiene que seguir siendo un equipo irrespetuoso que vaya a los campos a ganar».