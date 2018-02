El Valencia invitará a Kempes a los actos del Centenario pese a sus críticas

El Valencia tiene previsto invitar, con todos los honores, a Mario Alberto Kempes en los actos del Centenario de la entidad en la próxima temporada. El club sale al paso así de las consideraciones del legendario exfutbolista argentino, que afirmó sentirse como «un exiliado» de la entidad que prescindió de sus servicios como embajador internacional: «Los exjugadores del Valencia somos personas non gratas. Parece que las figuras que han hecho el Valencia son las de hoy, no las de ayer. Si voy al Centenario, te aseguro que no estaré en el palco», señaló en Radio Marca.

No obstante, el club invitará a Kempes, campeón de la Copa, Recopa y Supercopa con el Valencia, con sitio preferencial en el palco como la figura más carismática de la historia de la entidad. El Valencia se siente dolido por las críticas que periódicamente lanza Kempes hacia el club, pero intentará en los próximos meses, con la fecha del Centenario en el horizonte, buscar una reconciliación total con uno de los máximos artilleros de la historia.