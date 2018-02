«No temo al próximo arbitraje»

En la balanza de lo que se lleva de campeonato, el Valencia se siente más afectado por las decisiones arbitrales que beneficiado. Sin embargo, existe en el cuerpo técnico un temor. Las escasas acciones en las que los designios de los colegiados han favorecido al equipo blanquinegro han sido tan claras, tan llamativo el error y con tanta trascendencia mediática, que parece borrar públicamente todo agravio en contra. En las semanas posteriores al claro gol no concedido a Messi el Valencia se sintió vigilado y perjudicado por los árbitros. Tras el gol de Coke, legal a todas luces, el cuerpo técnico se mantiene expectante.

Todas las miradas quedarán hoy fijadas en el colegiado Trujillo Suárez, que esta misma campaña obvió unas manos de Manu Trigueros en el Valencia-Villarreal jugado en Mestalla. No obstante, públicamente Marcelino García Toral evitaba engordar la controversia: «Me mantengo al margen, no opino nada del árbitro, no temo a nada. Unas veces hemos salidos beneficiados, otras perjudicados y el próximo árbitro estoy convencido de que pitará desde la imparcialidad y sin intentar favorecer a uno o a otro».

Del mismo modo, el preparador asturiano dio carpetazo a la polémica que coleaba del derbi contra el Levante UD cuando fue preguntado por su opinión respecto a que Medié Jiménez haya sido castigado por el Comité de Árbitros con un mes de imnactividad, en la llamada «nevera». «No opino», respondió de forma tajante.

En las últimas semanas, Marcelino ha moderado sus valoraciones sobre los árbitros después de que dejase caer que desde el «no gol» de Messi el Valencia no tenía suerte con este estamento y que había sido el primer técnico expulsado tras 130 partidos.