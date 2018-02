Robinson se refiere a Mestalla como un retrato de la sociedad española

El comentarista de televisión y exfutbolista de Osasuna Michael Robinson, de 60 años, cree que Mestalla es el retrato perfecto de cómo es la sociedad española. Lo explicó el domingo en el programa Chester, de Risto Mejide, cuando este le preguntó que diese su opinión sobre el talante de los españoles, a través del fútbol, tras más de tres décadas en España.

«Yo me he dado cuenta de que,desafortunadamente, necesitamos alguien en (quien) cagarnos. Esto lo veo cada vez que voy a Mestalla», asegura el exjugador inglés. «Yo sé que ese estadio se va a llenar independientemente de cómo va, si va bien o va mal. Cuando yo era futbolista y visitábamos Mestalla, siempre hablábamos de la primera media hora. Da igual lo que hacemos nosotros, pero que no marquen ellos, porque Mestalla (se) va cagar (en) alquien. Pero no sabemos en quién va a ser. Puede ser el equipo rival, puede ser el árbitro o puede ser inclusive su propio equipo. Pero cagar(se) en alquien (se) va a cagar. Somos muy buenos en criticar», declaró Robinson, que también se quejó de que Osasuna no hubiera permitido a su hijo pisar el césped del Sadar cuando fue una vez como comentarista. «No sé qué hice tan mal para que me tengan tanta manía».