Mateu Alemany: "No existe negociación para renovar a Marcelino"

¿Se va a ampliar el contrato de Marcelino?

No existe negociación abierta, tiene año y medio de contrato en vigor. Creemos que no es el momento de hablar de renovación. Estamos muy contentos con el trabajo de Mareclino y su cuerpo técnico, está cumpliendo con los objetivos que nos comprometimos. Todo tendrá su momento.

¿Hay un posible comprador para Porxinos?

El dato objetivo es que el mercado inmobiliario está subiendo, pero no tenemos oferta alguna ni conocimiento de interés concreto. Los procesos judciales llevan su ritmo y seguiremos defendiendo los intereses del club. No descartamos la venta, pero no está encima de la mesa

Hay que vender por 45 millones. Se tiene claro por qué jugadores se van a admitir ofertas?

En cuanto a la obligación de venta, hay que cumplir con ella, este año y los próximos. Está asumido, fijado y presupuestado. El parámetro de la venta se utiliza para calcular el fair play. Los ingresos ordinarios no dan para ello, por lo que hay que vender. Hay dos opciones. O tenemos menos calidad y no vendemos. O si queremos acceder a una serie de jugadores toca vender.

¿Qué opinión tiene de la venta de las entradas para la Copa?

Es tan fácil como valorar las cosas según los resultados. Vendimos 42.000 entradas y el socio estuvo satisfecho. Está claro que fue un éxito, solo hay que ver cómo funcionó en otros estadios. En la ida el socio del Barcelona no pagaba en el Camp Nou y estaba medio vacío. No creo que el socio esté enfadado. Mestalla se llenó. Son parámetros objetivos.

¿Hay novedades con Guedes?

No hay novedad alguna. Está cedido hasta el 30 de junio, a final de temproda veremos cuál es la posición del PSG. Mantuvimos una cena privada con Unai Emery, con Voro y Marcelino presentes. Fue una cena divertida y cenamos muy bien y en tono muy cordial.

¿Cuál es la predisposición del PSG?

No depende de nosotros.

¿Se va a pagar la opción por Kondogbia?

Hasta el 31 de mayo tenemos la opción unilateral. Tenemos todo pactado con el jugador, tomaremos la decisión antes. Es evidente que estamos contentos con él.

Se destituyó al jefe del servicio médico. Hasta 6 jugadores han ido a la consulta del médico Maestro, en Gijón.

La salida de Luis González fue un acuerdo entre las partes, está habiendo cambios para mejorar, y se hará todo lo posible por la salud de los jugadores. El jefe de los servicios médicos del Valencia está en Valencia. El doctor Maestro va a ser nuestro asesor externo en Traumatología. Va a venir a Valencia de forma regular, y si es necesario nuestros jugadores irán a Gijón, Moscú o Estambul para buscar a los mejores para cada tratamiento. Buscamos la excelencia en todo.

¿No habrá director deportivo?

Entendemos que con el perfil de nuestro entrenador es suficiente y queremos seguir teniendo una secretaría técnica fuerte.

¿Novedades en el nuevo estadio?

Son temas que van lentos, como Porxinos o la Unión Europea. El tema de licencias avanza según lo previsto, hablando con diferentes consultoras para que nos den opciones. No está parado, el timing adecuado para resolver esta situación.

¿Se sabe algo del futuro de Cancelo?

Son operaciones, esa y la de Kondogbia, cruzadas y vinculadas entre sí. Está jugando de titular en el Inter y es decisión de ellos. Ellos no me han preguntado por Kondogbia.

Kangin Lee

Tiene contrato, antes de cumplir 16 los jugadores se pueden ir sin control. En casos urgentes actuamos, como sucedió con Escobar. Kangin Lee está protegido y con contrato.

¿Cuál es el objetivo del equipo?

Me mantengo en lo mismo, quedar en lo más alto posible, lo marca su historia. Con ambición y respeto, lo más posible ya sabe lo que es. Nuestros objetivos los marca la historia, la afición y el escudo. Hemos peleado la Copa, a pesar de las lesiones, y pelearemos por todas. El fracaso solo es para quien no lo da todo.

¿Hay novedades en la renovación del capitán Dani Parejo?

Dani tiene contrato por esta y dos temporadas más. Hay que estar concentrados en el momento actual, quedan dos meses y medio más de competición. Hay que apretar y no distraerse. Estamos felices con nuestro capitán, eso es algo incuestionable.

El nivel que está ofreciendo Guedes en el Valencia reduce las posibilidades del Valencia de quedarse con el futbolista al aumentar su cotización

Mal asunto sería si la cotización bajase. Bendito problema.

¿Qué le transmite Peter Lim?

El contacto es continuo, sigue al Valencia al día a día y ve todos sus partidos.

¿Cuál será la evolución de su gestión?

Hemos marcado un camino, con un estilo de gestión, exigencia y ambición. No vamos a hacer muchos cambios, sí con posibilidades de mejorar detalles. Vamos a profundizar en ese estilo. Nos acercamos a esa filosofía con este equipo. No soy de desviarme de las situaciones. El equipo, con dificultades, ha mantenido la convicción y el criterio.

¿Está archivada la investigación de fichajes de menores?

No está archivada, está en curso. Tendría que usted hablar con la FIFA, siempre existe riesgo y nos toca esperar. Me parece extremadamente sorprendente, que haya estas investigaciones y que se puedan coger jugadores de cantera de países comunitarios sin ningún control ni compensación.

¿Hay que fichar antes del Mundial?

El Mundial va a distorsionar el mercado, puede que nos encontremos en un mercado diferente e interesante. El Mundial es una plataforma que valoriza o desvaloriza, ideas claras con independencia de lo que acontezca en el ese torneo corto. Y hay que tener en cuenta la petición de la Premier de avanzar dos semanas el cierre del mercado.

El Valencia votó a favor subida de sueldo de Tebas

Es el presidente de la Liga, hubo unanimidad absoluta e incontestable que valora la gestión de Tebas respecto al control financiero y el modelo de los derechos de televisión. Tuvo una oferta del Calcio y se consideró de forma unánime que no podíamos prescindir de él, su figura es imprescindible para el fútbol español.

¿Qué opina de la llegada de futbolistas saudíes?

Es más fácil preguntar a clubes que comparten ciudad con nosotros. Entiendo que son operaciones deportivo-comerciales.