Coquelin: "Marcelino es un mago"

Francis Coquelin se ha convertido en el gran refuerzo del Valencia CF. El jugador francés atraviesa un espectacular momento de forma, mérito que atribuye al entrenador. "Marcelino es un mago. Habla mucho conmigo y he recuperado la confianza. Por eso me encuentro tan bien", asegura.

"Me siento muy feliz en este momento. Es posible que sea uno de mis mejores momentos. Hay una competencia muy sana. El entrenador me da la confianza. El grupo es muy fuerte y hay una gran atmósfera a su alrededor", añade.

La buena sintonía con el entrenador es tal, que incluso se permite la licencia de bromear cuando se le pregunta por si ya ha tenido tiempo de probar la paella. "He probado la paella e intento no comer demasiada para que no se enfade el entrenador", comenta.

Tras mes y medio en Valencia, el futbolista afirmaba que "me siento muy bien. Se ve en el campo. La bienvenida fue muy buena. Estoy encantado de estar aquí y espero que siga siendo así porque estoy muy contento desde que llegado. Estuve hablando con Cazorla. Es tal cual me dijo. La Liga es muy atractiva. Estoy muy feliz con la decisión tomada de venir aquí".

Sobre la clasificación para la Liga de Campeones, el verdadero objetivo del Valencia, el centrocampista francés apuntaba que "es algo que se nos pasa por la cabeza, lo tenemos en mente. Somos cuartos, es un largo camino por recorrer. El Real Madrid ganó su partido aplazado. Tenemos que ir partido a partido hasta lograr el objetivo".

Preguntado por el partido ante la Real Sociedad, Coquelin señalaba que "va a ser un partido bastante duro, pero es en casa y debemos ganarlo. Con la afición de nuestro lado vamos a luchar por ganarlo".

¿Acabará el Valencia por delante del Real Madrid? Coquelin afirma que "tenemos que ir partido a partido. La Liga es muy dura. Vamos a dar el máximo para acabar lo más arriba posible esta temporada".