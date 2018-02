La investigación de la FIFA, otra «contingencia»

La investigación de la FIFA al Valencia sobre los fichajes de menores de edad extracomunitarios se convierte en una contingencia más para el club, casi al mismo nivel que el nuevo estadio, la multa de la Comisión Europea o la parálisis del Plan Porxinos. Mateu Alemany admitió que la entidad «corre el riesgo» de ser sancionada. Un castigo que en otros clubes, como Atlético o Real Madrid, se ha traducido en la prohibición de fichar jugadores: «La investigación no está archivada, está en curso. El riesgo siempre existe cuando está abierto el procedimiento. Hemos hecho valoraciones de posibles resultados para tenerlo previsto y estamos a la espera de que sea resuelto».

El director general no pudo ocultar su contrariedad por el hecho de que el club sea investigado: «No dejaré de decir que me parece sorprendente que sean tan estrictos cuando se ficha a un menor de un país no comunitario y se puedan coger jugadores de países europeos sin control ni compensación alguna. Me parece curioso». Como informó la cadena 97.7 Radio Levante, la FIFA pidió recientemente más documentación al club valencianista.



Sin novedades en el estadio

Por lo que respecta al futuro estadio, Alemany afirmó que el club todavía se encuentra en la fase de tramitación de licencias: «El tema del nuevo estadio es lo mismo con Porxinos y la UE. Van lentos, administrativamente todo es muy lento, el tema de licencias avanza, según lo previsto. Nosotros evaluamos opciones, estamos hablando con consultoras, se están dando los pasos adecuados con el 'timing' correcto. Es uno de los grandes temas que preocupan a la entidad».

Además, justificó por qué el Valencia apoyó la petición de subida de sueldo de Javier Tebas, presidente de la Liga: «36 clubes votaron a favor y 5 en contra o abstenciones... una unanimidad incontestable que valora la aportación de Tebas en el control financiero. Ha cambiado el fútbol con respecto al pago a los acreedores y por lo que le han venido a buscar de Italia, la gestión de derechos televisivos... Tuvo una oferta de Italia y no podíamos prescindir de él».