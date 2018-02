El Valencia saca pecho de la venta de entradas: «Fue todo un éxito»

El director general del Valencia, Mateu Alemany, compareció ante los medios de comunicación para valorar todos los temas de actualidad que envuelven al club,y en el que no existen novedades concluyentes en ninguno de ellos. No hay negociaciones abiertas para ampliar el contrato de Marcelino ni el del capitán Parejo, ni tampoco certeza de que vaya a seguir Guedes o que se vaya a ejecutar la opción de compra de Kondogbia. Tampoco hay noticias del nuevo estadio, Porxinos o la Unión Europea. La frase más llamativa fue la satisfacción que exhibió Alemany para valorar la gestión de la venta de entradas en la semifinal de Copa del Rey contra el Barcelona, y que obligó a dos rectificaciones en los precios iniciales para lograr que 42.000 valencianistas acudieran al partido.

«Fueron 42.000 personas, el socio estuvo satisfecho»

«Es tan fácil como valorar las cosas según resultados, se vendieron 42.000 entradas, el estadio estuvo prácticamente lleno y el socio estuvo satisfecho. Cuando uno consigue objetivos y comparándolo con otros partidos de Copa y clubes fue todo un éxito». Alemany lo comparó con el aforo que completó el Barça en la ida: «La Copa es una competición complicada, en la que se hace difícil llenar estadios y ahí está el ejemplo del Camp Nou, medio vacío... es complicado por horarios, los niños no van, el partido es en abierto... el objetivo fue doble, que los socios estuvieran contentos y apoyasen al equipo ese día». Al ser cuestionado por el enfado de los socios, que obligaron al club a recapacitar, insistió: «Mestalla estuvo prácticamnte lleno y se vendieron 42.000 entradas».

«Hay que vender jugadores antes del 30-J por 45 millones»

Tal como reconoció en la comparecencia de diciembre, Alemany reconoció que deben vender por 45 millones para cuadrar las cuentas antes del 30 de junio. «Es una partida presupuestaria y hay que cumplir con ella, ya que afecta directamente a los márgenes del Fair Play. Si no hay ventas descienden las posibilidades de fichar jugadores. O no vendemos y tenemos menos potencial y calidad, o si quieres invertir necesitas un mayor Fair Play y vender, ya que el resto de ingresos, los ordinarios, no dan para ello. Ahora el mercado está parado, se ejecutarán las ventas en función de lo que diga el mercado y la opinión del entrenador». El directivo ahondó en la explicación, de modo pedagógico: «El Valencia gasta más de lo que ingresa de modo ordinario: televisión, taquillas... Y ese déficit debe cubrirse con traspasos de jugadores. Una cosa es la caja, el cash, y otra la explotación del presupuesto, un tema técnico. Este año hemos arriesgado a no vender porque consideramos que el precio de los jugadores era muy bajo y hubiésemos transferido activos a un precio inferior del real. Ahora en verano nuestros activos se habrán revalorizado. Los 45 millones en ventas no tendrán nada que ver con el valor por el que vayamos a comprar».

«Guedes: el 30 de junio veremos la posición del entrenador»

«No hay novedad, el jugador está cedido hasta el 30 de junio, y al final de curso veremos la posición del PSG. Nada más puedo aportar», señaló Alemany para valorar la posibilidad de que Gonçalo Guedes siga en Mestalla, ya sea en propiedad o renovando la cesión. El dirigente señaló como un «bendito problema» que la cotización de Guedes se dispare dado su nivel en el Valencia.

«No existe renovación abierta para ampliar a Marcelino»

Alemany también echó tierra de por medio en la posible ampliación contractual del técnico Marcelino García Toral: «En este momento no existe negociación abierta, Marcelino tiene año y medio de contrato en vigor. Creemos que es fundamental no hablar de renovaciones en estos momentos. Coincide la idea y la valoración del club con la de los aficionados: todos estamos contentos del trabajo de Marcelino, de su cuerpo técnico y de los jugadores. Está siendo una temporada en la que se está cumpliendo con los objetivos. Todas estas cosas tendrán su momento».

«¿Parejo? Tiene contrato, ahora hay que apretar y no distraerse»

Del mismo modo, Alemany no cree prioritario abordar la ampliación de contrato de Parejo y que hay que centrarse en lo que queda de Liga: «Dani tiene contrato por esta y dos temporadas más. Hay que estar concentrados en el momento actual, quedan dos meses y medio más de competición. Hay que apretar y no distraerse. Estamos felices con nuestro capitán, es incuestionable».

«Con Kondogbia tomaremos una decisión antes del 31 de mayo»

Alemany se refirió al futuro de Geoffrey Kondogbia, futbolista que ha convencido con creces y cuya opción de compra se debe decidir, al igual que la de Cancelo por el Inter, antes de junio: «Tenemos hasta el 31 de mayo, he estado revisando los documentos... Está todo pactado con el jugador e Inter. Antes de esa fecha tomaremos la decisión. Estamos muy contentos con el rendimiento del jugador».