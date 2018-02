Kondogbia vuelve a los entrenamientos 11 días después de su lesión

Geoffrey Kondogbia reapareció ayer en el entrenamiento del Valencia CF, once días después de su lesión. El centrocampista francés, aquejado de una fascitis plantar, sufrió una dolencia durante el partido de Liga ante el Levante UD en Mestalla, que le dejó fuera de combate.

Ayer, el centrocampista francés salió al terreno de juego con el objetivo de calibrar su verdadero estado de cara al partido de Liga del próximo domingo en Mestalla ante la Real Sociedad. El futbolista no entrenaba desde hacía dos semanas y media, no había saltado al césped de Paterna, por lo que ayer fue la novedad.

Según las sensaciones en la sesión de trabajo que el equipo llevará a cabo hoy en Paterna, Kondogbia estará o no en la lista de convocados de Marcelino para el encuentro del domingo. De todas maneras, y aunque el francés entre en la citación, todo apunta a que la pareja de medios en la zona central será la formada por Parejo y Coquelin.

Marcelino, tras las dos últimas victorias y el hecho de que el Valencia solo disfruta de una competición, hará pocos cambios de cara al choque de Mestalla.