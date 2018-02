Marcelino:«Fue un triunfo que quizá no merecimos»

«Jugamos un buen primer tiempo, el segundo fue flojo, pero logramos una victoria muy importante, quizás no merecida. Cometimos un error absurdo con el 1-0 y nos empataron. Surgió la precipitación y la ansiedad y marcamos en un error del rival. Lo mejor de este partido es el resultado», reconoció Marcelino.

Para el entrenador del Valencia, el equipo debe mejorar para continuar ganando. Pero pidió un plus global para seguir por la senda del triunfo. «Quizás el exceso de ganas y ansiedad por lograr el objetivo nos lleva a cometer errores. Pero eso es cuestión de todos, de que se respire un ambiente favorable. Hemos visto que a los diez minutos ya nos empezamos a impacientar y no por ir a lo loco de forma desorganizada se logra la victoria. Debemos de asentarnos todos y saber que en este tramo de temporada los partidos se van a hacer largos y que ganarlos va a ser complicado», indicó.

Sobre la contratación de Pablo Longoria como director deportivo, Marcelino dijo que «es una incorporación que decide el club y a partir de aquí, tendrá la participación y la colaboración que se requiere. Me enteré de esta situación cuando estaba muy avanzada o cerrada. Me gustaría aclarar que nunca trabajé con Pablo Longoria en un mismo club. La amistad fue surgiendo. Mateu me comenta la posibilidad de que venga y le digo que me parece un buen profesional. En ocasiones suponéis que tengo poderes en este club que no tengo ». Marcelino, eso sí, reconoció que partipará en las altas y bajas del equipo para la próxima temporada.

Preguntado por Parejo, Marcelino dijo que «es un jugador extraordinario, de un nivel altísimo, que el Valencia tiene suerte de disfrutar. Esperemos que siga demostrando el nivel que ha dado esta temporada. Si estuviera en el mercado habría que ir a buscarlo y que costaría muchos millones de euros. Debería estar en la selección española, pero yo no elijo. Ojalá pueda ir al Mundial».

Santi Mina, bigoleador ayer, afirmaba tras el partido que el Valencia sufrió en exceso para lograr los tres puntos. «En la primera mitad nos han dominado, es cierto, pero en Primera división no hay rival fácil. En la segunda nos empataron, pero tuvimos el acierto necesario para marcar el segundo gol. Tenemos que corregir salir al campo como lo hicimos ayer y debemos salir con más intensidad»,señaló. Mina reconoció que «no hemos hecho un gran partido, pero lo importante es que nos llevamos los tres puntos».

Eusebio, entrenador de la Real Sociedad, cuestionado ya en Anoeta, no se mostró preocupado por esta circustancias. «No me preocupa. Me ocupa el trabajar cada día para que el equipo compita bien. Todo lo demás es debilitarnos. Tenemos que ocuparnos en que el equipo compita y mejore cada día», aseguró.