Marcelino y las fronteras de su influencia

En la rueda de prensa de Marcelino García Toral volvió a salir un debate que incomoda al técnico, como es la frontera de la creciente influencia que tiene en la toma de decisiones en el club. Como prueba, la incorporación de dos personas de su entera confianza en el club, como el doctor Antonio Maestro y el scout Pablo Longoria. Decisiones en las que el técnico insiste que no han partido de su persona.

Ayer, a la pregunta directa de si Maestro y Longoria habrían fichado por el Valencia de no estar él como entrenador del primer equipo, Marcelino respondió así: «No lo sé, no soy adivino. Como no lo soy, no puedo responder a esa pregunta. Hasta que ahora se incorpore, nunca he trabajado con él (Longoria) en ningún club. Con Toño Maestro apenas trabajé cuatro o cinco meses en el Villarreal, en una situación de emergencia. Lo que está claro es que Marcelino no elige a ninguna persona para ninguna parcela que no sea el staff técnico. Ni tampoco algún jugador para la confección de primera plantilla, en la que doy mi opinión».

Del mismo modo, Marcelino puso en duda que en la tensión en directo del partido ante la Real Sociedad manifestara (como así captaron las cámaras de GolTV), que se quejara de que sus futbolistas jugaban «andando». «No las he visto, no puedo comentarlas, no creo, corrimos cinco kilómetros por encima de la media, no creo que lo haya dicho...», se limitó a decir.