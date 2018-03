Marcelino: «En ningún momento tuve miedo de perder el partido»

Marcelino entró en la sala de prensa y quiso tener un recuerdo para Quini: «Los que tuvimos la suerte de convivir con él sabemos de su valía humana», dijo. Ya sobre el partido, hizo la siguiente valoración: «Jugamos un muy buen partido. Sabíamos del nivel de exigencia del Athletic. Marcamos primero, luego tuvieron el penalti, y en el segundo tiempo nos empataron. Tuvimos una muy buena reacción a su gol. Pero no nos dio para ganar. No tuve miedo por el resultado negativo».

El entrenador del Valencia entendía como bueno el empate: «Este punto es bueno. Cada vez quedan menos jornadas, pero estamos en una semana de tres partidos y tenemos la posibilidad de sumar 7 puntos de 9 el domingo en Mestalla ante el Betis. Si lo logramos será una semana formidable», dijo.

Sobre el magnífico rendimiento de Coquelin, Marcelino señaló que «sabíamos cuando surgió la opción de fichar a Coquelin que no lo podíamos dejar escapar. Es un jugador de alto nivel competitivo y de exigencia y sabíamos de su polivalencia». Preguntado por Ferran Torres, debutante ayer como titular, dijo que «con Ferran he visto lo que todos vosotros. Es un chico de 18 años que ha jugado un gran partido».

Neto, protagonista al parar el penalti a Aduriz, se quedaba ayer con el resultado: «Lo importante es sumar. El objetivo es seguir arriba. Creo que esa es la mentalidad ganadora que debemos tener. Me alegro de ayudar al equipo con el penalti».