«A veces exigimos demasiado, tuvimos lesiones y carga de partidos»

«Hemos hecho un partido muy completo. El rival no nos ha generado ocasiones de gol. El equipo merecía no encajar. En líneas generales estamos muy satisfechos por este partido y por la trayectoria en general», explicaba Marcelino a la conclusión del partido cuando se le pidió un balance del encuentro. «A veces exigimos demasiado. Es imposible mantener la dinámica de juego y resultados toda la temporada. Tuvimos lesiones y carga de partidos. Ahora estamos en una situación muy buena», añadió.

Al ser preguntado por la importancia de la victoria de cara al objetivo Champions, el técnico afirmó que «tenemos que estar atentos a lo que nosotros hacemos. No estamos pendientes de otros resultados. Si ganamos todos los partidos que tenemos en casa nos llevará al objetivo».

Marcelino destacó que «es importante mantener la portería a cero. Es un dato que confirma la estabilidad de este equipo». Sobre la actuación del árbitro, indicó que «no sé si el gol fue legal, creo que hubo contacto con el portero, pero no se puede poner en duda nuestra victoria».

Simone Zaza destacaba la importancia del triunfo por encima de su rendimiento. Sin embargo, cuando se le apuntó que no marcaba desde el pasado diciembre, afirmó que «es que en los dos últimos meses he jugado poco en Liga. Estoy contento con el gol pero más con la victoria».

Quique Setién no quería usar el gol anulado a Bartra como excusa. «Es gol. Porque no ha habido falta. Pero no lo vamos a usar como excusa», dijo. Sobre el enfado de su segundo, Eder Sarabia, con el banquillo del Valencia, explicó que «se ha cabreado porque ha habido rivales que se han tirado reclamando penaltis».