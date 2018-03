La titularidad se pone cara

Al Valencia le quedan once partidos para acabar la Liga y la competencia por jugarlos va a ser tremenda. La titularidad se ha puesto muy cara. Sobre todo en el centro del campo. La polivalencia de Coquelin y la irrupción de Ferran Torres obligan a Carlos Soler y a Gonçalo Guedes, en teoría titulares, a ponerse las pilas. En este tramo final de campaña no cabe relajación alguna. Solo hay una competición en liza y habrá tortas por jugar. Cualquiera de estos cuatro:Soler, Guedes, Coquelin y Ferran, ha evidenciando estar capacitado para entrar en el once.

Coquelin, que se ha destapado con el gran refuerzo del mercado de invierno, ha demostrado que puede jugar en varias posiciones del centro del campo y que igual hace las veces de medio de corte defensivo (para dar descanso a Kondogbia) que se ubica en cualquiera de las dos bandas (derecha o izquierda) sin que se resienta el potencial ofensivo del equipo. De hecho, el mediocampista francés tiene recorrido, es buen recuperador, y tiene llegada. Ya se ha estrenado con gol.

Ferran Torres es la nueva sensación del Valencia. Una bocanada de aire fresco que proviene de la cantera. A sus recién cumplidos 18 años ya ha tenido la oportunidad de estrenarse como titular en San Mamés y cuenta como uno más de la plantilla para el entrenador. Tiene un tremendo potencial. Es el futbolista más rápido del equipo y Marcelino no duda en utilizarlo cuando el partido lo requiere, tal y como sucedió el pasado domingo ante el Betis.

El principal perjudicado de la nueva situación es Nemanja Maksimovic. Esta es la segunda vez en menos de una semana que el serbio se queda fuera de la lista. A Maksimovic le costó entrar en la dinámica de la plantilla esta temporada. El serbio comenzó la campaña en blanco, pero poco a poco se fue ganando la confianza del entrenador. De hecho, y pese a que fueron varios los equipos que se interesaron en el futbolista serbio durante el mercado de invierno, Maksimovic no abandonó el club y tuvo sus oportunidades. Pero el partido ante el Atlético en el Wanda le condenó. Apenas ha disputado diez minutos como suplente en el último mes.