¿Qué jugadores del Valencia CF pueden ir al Mundial?

Quedan 100 días para el inicio del Mundial de Rusia y el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, comunicó ayer al Valencia CF que ha incluido a cuatro de sus jugadores (Rodrigo, Parejo, Gayà y Montoya) en la prelista para los próximos partidos amistosos de este mes de España contra Alemania y Argentina. Pero ¿cuáles son las posibilidades de los jugadores del Valencia para ir al Mundial?

- Neto (Brasil): Lucha por entrar en el trío de porteros de la "canarinha". Hay dos plazas prácticamente aseguradas que cubrirán Alisson (Roma) y Ederson (Manchester City). La última convocatoria la cerró Cassio (Corinthians), pero el buen momento de Neto en el Valencia, con actuaciones determinantes como las recientes ante la Real Sociedad o el Athletic, le han abierto la posibilidad de ir al Mundial.

- Murillo (Colombia): Titular hace no tanto tiempo con Colombia, en la que destacó en la Copa América de 2015, perdió su lugar tras su paso dubitativo por el Inter de Milán. El gran inicio de temporada vislumbró una posible vuelta a la "cafetera", pero la lesión que lo ha tenido alejado del terreno de juego varios meses no ha jugado a su favor.

- Gabriel Paulista (Brasil): Muy difícil lo tiene Gabriel Paulista para ir al Mundial, sobre todo por la amplia competencia que tiene en su puesto. Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), David Luiz (Chelsea), Miranda (Inter) o Jemerson (Mónaco) le cierran la puerta de la "canarinha".

- Gayà (España): Jordi Alba (Barcelona) es el dueño del carril izquierdo de la Roja, pero en la convocatoria hay un hueco para un suplente. Gayà, en la última prelista, tiene sus opciones, aunque de momento Lopetegui ha preferido a Alberto Moreno (Liverpool) o Monreal (Arsenal), o incluso la polivalencia de Azpilicueta (Chelsea), que ha jugado tanto en la derecha como en la izquierda.

- Montoya (España): Cuando estaba en el Barcelona B llegó a ir convocado con la selección absoluta, pero no debutó. Sorprendió su aparición en la última prelista de Lopetegui, pero sus opciones siguen siendo mínimas por detrás de jugadores como Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta o un pujante Odriozola (Real Sociedad).

- Garay (Argentina): Presente en el Mundial de 2014 con la albiceleste, todo parece indicar que no recuperará su lugar en el combinado argentino con el actual seleccionador, Jorge Sampaoli.

- Guedes (Portugal): Su gran irrupción en el Valencia permitió que volviera a la selección lusa esta temporada. El joven extremo portugués, si persiste su progresión este curso, es un valor prácticamente seguro en el próximo Mundial. Eso sí, la titularidad será muy disputada.

- Maksimovic (Serbia): Nemanja Maksimovic tiene una oportunidad única para continuar cogiendo experiencia a gran nivel en el próximo Mundial. Con casi toda seguridad no será titular, pero es una de las esperanzas de futuro del fútbol serbio, lo que le puede valer para ganarse un puesto en la convocatoria final.

- Kondogbia (Francia): Su liderazgo en la plantilla de Marcelino ha permitido que vuelva a estar en el radar de la selección francesa. Didier Deschamps se ha fijado en él y ya lo ha incluido en la prelista para los próximos amistosos de Francia.

- Coquelin (Francia): Habitual en las categorías inferiores de Francia, Coquelin no ha llegado a debutar con la absoluta. Ha llegado con fuerza al Valencia, pero su irrupción llega tarde para poder ir al Mundial.

- Parejo (España): Jamás ha sido convocado por la selección absoluta, pero tal vez, con la última lista, tampoco ha estado nunca tan cerca de vestir la Roja. Aún así, parece que todavía hay muchos jugadores por delante de él para Lopetegui. Su convocatoria sería una muy grata sorpresa para el valencianismo.

- Carlos Soler (España): Es uno de los jugadores con más proyección del fútbol español y lo ha demostrado en tan solo un año en Primera división. Sin embargo, parece que para los técnicos de la selección nacional su lugar todavía está en la sub-21. Si las cosas no cambian, deberá esperar a Catar, en 2022, para ir a un Mundial.

- Zaza (Italia): Sería un jugador a tener en cuenta si no fuera porque Italia no logró la clasificación para la cita mundialista. Es el único que al cien por cien no tiene posibilidad alguna.

- Rodrigo (España): Lopetegui confía mucho en él. Le ha llegado a dar la titularidad en alguna ocasión, y respondió con goles. Posiblemente, tras Guedes es el valencianista con más posibilidades de ir a Rusia.

- Santi Mina (España): Estaba en un estado de forma excepcional, que se ha visto cortado por la lesión sufrida el pasado domingo contra el Betis. No está en la última prelista de Lopetegui y, si no logra recuperar el mismo nivel tras su baja, apenas tendrá opciones.