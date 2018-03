Marcelino: "Espero que al Sevilla les aproveche la paella que se comieron"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino, estaba al corriente de la paella de confraternización que se comieron los jugadores del Sevilla en las vísperas del vital partido de Liga entre ambos equipos, en el que está en juego un puesto en la Champions. "Espero que hayan tenido buen provecho de la paella que se comieron. Me gusta más la paella de València que la de Sevilla", dijo el técnico.

La cita del Sánchez Pizjuán no será fácil. Marcelino lo sabe. Fue entrenador en Nervión y las cosas no le salieron: "Fue una pena que no salieran los resultados. Llegamos en un momento en el que después tampoco salieron bien las cosas. Me trataron muy bien. Hubo un episodio con la afición que fue posterior. Yo estaba en un momento complicado de mi vida, son cosas que pasan, y ya está olvidado".

"Yo voy a Sevilla muy feliz. Hay una rivalidad grande que es beneficiosa para el fútbol. Vamos a afrontar este partido con el único ánimo de ganarlo. El Valencia CF no gana allí desde 2004 y sería muy bonito ganarlo", añadió.

La idea de Marcelino "es ir a ganar a Sevilla", asegura. "Nosotros miramos siempre al de arriba. Es la forma de mantener lo que tenemos. Sabemos que el Madrid tiene un nivel competitivo muy alto. Tenemos que ir partido a partido. La idea de seguir peleando con el Madrid es ganar en Sevilla", dijo.

"El Sevilla sabe lo que se juega en este partido. Pondrán toda su atención en lo inmediato. Son un buen equipo que se asocia bien, tiene velocidad y precisión, y allí empujado por su público es un rival muy complicado. No se puede ganar allí sin estar al máximo nivel los noventa minutos" , añadió.

Sobre si valora como positivo el empate en Nervión, señaló que "sería una buena distancia y según el partido podríamos valorar si es bueno o malo. Nuestra idea es ganar. Queremos competir a un alto nivel, jugamos contra un equipo Champions, y queremos serlo. El partido lo tiene todo. Nuestra idea es ir allí a ganarlo. Con la ilusión y la capacidad nuestra podemos lograr la victoria".

Preguntado por Vietto, exjugador del Sevilla, indicó que "para mí es complicado saber si por el hecho de haber jugado allí va a ser mejor o no. No tengo bases suficientes para hacer esa afirmación. No tenemos una decisión tomada ni con Vietto ni con ningún jugador de la plantilla. Queda mucha competición todavía".

A Marcelino se le preguntó por Zaza: "Siempre tengo presente que un futbolista es imposible salvo raras excepciones que mantenga el máximo nivel toda la temporada. Y más en un delantero. El delantero depende del acierto. Nosotros hacemos una valoración más allá de marcar gol. Estamos muy satisfechos con todos los delanteros, entre los tres llevan 32 goles que son unos números satisfactorios, y ante todo está el intentar propiciarles una situación ventajosa para sacarles mejor rendimiento".

Los nombres de Paulista y Murillo también salieron a la luz durante la charla: "Hemos dejado la portería a cero porque el equipo se lo había merecido mucho antes. Creo que el trabajo de ataque y defensa es una labor colectiva. Son dos buenos jugadores, estamos muy satisfechos con su rendimiento".

La lista de convocados la forman Jaume, Neto, Montoya, Murillo, Gabriel, Vezo, Garay, Gayà, Lato, Parejo, Kondogbia, Coquelin, Pereira, Soler, Ferran, Guedes, Vietto, Zaza y Rodrigo. Se quedan fuera Maksimovic, Mina y Nacho Vidal.