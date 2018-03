Marcelino: «La Champions es una posibilidad real»

«Me congratula que el Valencia haya ganado en Sevilla 14 años después y eso demuestra la valía de este equipo», afirmó Marcelino a su llegada a la sala de prensa del Pizjuán.

Pese a que la prudencia siempre caracteriza a Marcelino en toas sus afirmaciones, el entrenador del Valencia habló ayer de victoria Champions. «Es una posibilidad grande, real, pero no está definida. Cuando el quinto no nos pueda alcanzar, seremos un equipo Champions», indicó.

A Marcelino se le veía satisfecho. Y lo expresaba de la siguiente manera: «La victoria es muy importante. Jugamos contra nuestro principal rival. Estamos en una situación que todos hubiéramos firmado. Estamos muy felices por ello. A partir de aquí seguir con la misma humildad y respeto a los rivales. Nos tocó sufrir tras marcar primero, luego en la fase inicial del segundo tiempo, pero defendimos bien y, conforme pasaron los minutos, hasta el segundo gol en el que sentenciamos el partido. Hemos competido a un nivel muy alto. Estoy muy orgulloso de los futbolistas».

Sobre el once inicial que había presentado, con Paulista de lateral derecho, explicó que «decidí poner a Paulista porque pensaba que iba a jugar Correa y allí nos podía ayudar. Era para consolidar la faceta defensiva. También Neto hizo un partido completísimo en los momentos de dificultad».

«Lo de Kondogbia no es grave»

Preguntado por Kondogbia, que se retiró lesionado, revelaba que «Kondogbia tiene una molestia en el isquio izquierdo. Creemos que no es de gravedad, pero hay que hacerle pruebas. Esperemos que lo perdamos lo menos posible porque su nivel es altísimo. Gayà tiene una molestia en la otra pierna en la que la tenía. Veremos en los próximos días».

Rodrigo: «Algo más que 3 puntos»

Rodrigo, bigoleador ayer, explicaba tras el partido que «creo que son algo más que tres puntos. Era un rival directo en la lucha por la Champions. Hemos logrado un triunfo que no sentencia, pero sí que es un paso importante de cara al objetivo. Hemos jugado un encuentro brillante». Preguntado por los dos goles, el delantero señalaba que «en lo personal estoy muy contento. Siempre trato de ayudar al equipo».