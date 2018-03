Parejo logra la gran recompensa

Dani Parejo ha llegado a la meta. La llamada de la selección española es un premio largamente anhelado y que, además, llega en el momento más crucial, en la última citación previa a la convocatoria final para el Mundial de Rusia. A sus 28 años, el capitán del Valencia ha podido convencer al seleccionador Julen Lopetegui, que además sigue contando con Rodrigo Moreno. España se enfrentará en este parón a Alemania y Argentina.

«Feliz y orgulloso. No hay más que decir... a aprender y disfrutar», aseguraba en las redes sociales el jugador de Coslada, que recibió la felicitación de compañeros de equipo en el momento de conocerse la lista, cuando la plantilla estaba en la sala de fisioterapeutas. «Estoy muy contento y feliz. El trabajo al final se acaba premiando. Estoy muy contento y quiero darle las gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico que me han hecho cumplir un sueño. Todo está saliendo muy bien. Está siendo un año magnífico de todos Gracias a ellos he cumplido el objetivo de ir a la selección. Ahora a disfrutarlo», recalcaba. Marcelino también aprovechó para felicitar al nuevo internacional absoluto: «Esta llamada hace justicia a la enorme temporada que viene haciendo, mostrando un rendimiento importante, estamos muy felices por él, también por Rodrigo que sigue yendo por su trabajo».

La presencia de Parejo en el Mundial no es segura, ya que lesión de Sergio Busquets ha facilitado su inclusión en la lista, pero el valencianista se asegura estar, al menos, en la pelea final.

Lato y Soler, fijos en la sub'21

En la selección sub'21, que se mide a Irlanda del Norte y Estonia, clasificatorios para el Europeo, Albert Celades ha vuelto a convocar a Carlos Soler y Lato, fijos en sus planes.

Convocatoria



Porteros: De Gea (Man. United), Reina (Nápoles) y Kepa (Athletic). Defensas: Odriozola (R. Sociedad), Piqué y Alba (Barcelona), S. Ramos, Carvajal y Nacho (Real Madrid), Marcos y Azpilicueta (Chelsea). Medios: Parejo (Valencia), Rodri (Villarreal), Thiago (Bayern), Iniesta (Barcelona), Isco, Asensio y Lucas Vázquez (Real Madrid), Silva (City), Saúl y Koke (Atlético). Delanteros: D. Costa (Atlético), Iago Aspas (Celta) y Rodrigo (Valencia).