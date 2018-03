Marcelino García Toral no podía ocultar su satisfacción después de la sexta victoria en los últimos siete partidos del Valencia. «Hemos jugado un primer tiempo extraordinario. De muy bueno en adelante, se podría calificar. Ese gol del Alavés en la segunda parte nos generó algunas dudas en el aspecto defensivo, pero nos recuperamos pronto con el tercer gol. Tuvimos control, ocasiones, buen trato del balón, en algunos pocos momentos quizás más permeables en defensa».

En un momento como el actual, de racha ganadora, Marcelino quiso ensalzar la actitud del equipo en las derrotas del mes de enero: «Entonces también estuve orgulloso de la entrega. Depende de cómo sea la derrota te puede frustrar. Jugamos con bajas y de forma continuada contra grandes rivales. Los futbolistas se merecen este momento».

El técnico analizó la evolución del equipo durante toda la temporada. «Ahora somos mejor equipo que en octubre, quizás no tan eléctricos o precisos en la finalización, pero orgulloso he estado siempre. Jugamos un gran partido, estaba nerviosito estos días porque era un rival difícil. Después de Sevilla, con el entorno que daba por conseguida la Champions, no sabía si íbamos a disparar la traca. Hemos disparado una buena traca», indicó el preparador asturiano.

Con 59 puntos, Marcelino fue consultado por el posible récord de puntos, cifrado en 77: «Los parones vienen bien, el equipo se aísla, abandona por 8 o 10 días la alta exigencia, desconectan. Hay que sumar muchos puntos para el récord, siempre me gusta mirar al corto plazo, no es una obsesión. Cuando llegué quise contribuir a un cambio de dinámica, pero no a obtener récords».

Marcelino reconoció que había hablado con Coquelin después de su operación, agradeció las ovaciones a Rodrigo y Parejo, y dio por hecho que el club pagará al Inter los 25 millones por Kondogbia: «Doy por hecho que vamos a fichar a Kondogbia. Es como elegir entre un 600 y un Lamborghini».