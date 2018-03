Javi Jiménez: "Puedo volver a jugar antes del final de Liga"

Javi Jiménez ve la luz al final del túnel. El central de Aldaia, que ha estado alejado de los terrenos de juego durante seis meses debido a una grave lesión de rodilla, ya entrana con la primera plantilla. "Estoy pensando más en el día a día, en encontrarme bien. Si todo va bien podría jugar antes de que acabe la temporada. No lo descarto. Lo importante es estar a tope para pretemporada. Ya estamos en la última fase y estoy con muchas ganas de volver", declaró el jugador a la radio oficial del club.

"Mucha gente me dice que ya estoy ahí, que ha pasado volando, pero para el que lo sufre todos los días mañana y tarde no ha pasado tan rápido. Pero lo importante es que ya está acabando. Me estoy volviendo a sentir jugador", añadió.

El central valenciano reconoció que lo ha pasado muy mal. "Está lesión es un poco larga. Te deja solo muchos momentos. Junto con el readaptador y los fisios he venido todas las mañanas y tardes para hacer trabajo en solitario",decía, "al principio hubo momentos duros. Las primeras semanas fueron muy duros para mí y mi familia, pero cambié el chip y sabía que tenía que trabajar para volver bien. Mi familia, Juan Sánchez, mi pareja y mis amigos me han ayudado mucho y no me han dejado decaer. estoy orgulloso de mí mismo por haber llevado tan bien la lesión", añadió.

Jiménez reveló que le ha ayudado mucho sentir el cariño del vestuario. "Se han portado muy bien conmigo los compañeros durante este tiempo. También Marcelino y el cuerpo técnico. Estoy muy agradecido a Marcelino por la confianza que me ha dado desde el primer día", concluyó.