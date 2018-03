Parejo: "Mi juego va bien con esta selección española"

Dani Parejo es optimista de cara a su presencia en el próximo Mundial de Rusia. El capitán del Valencia CF, que estrena convocatoria con España de cara a los amistosos ante Alemania y Argentina, afirmó que "sí me veo en esta Selección, creo que mis características van bien con el juego de esta Selección. No había perdido la esperanza de venir a la selección. La llamada de la Selección es un sueño, ojalá pudiese estar en el Mundial, pero aún está muy lejos, hay que vivir el día a día".

Parejo, que estrena el número 10 de España, señaló endeclaraciones a Onda Cero que "entrenar con los jugadores que tiene la Selección es muy sencillo, aprendes mucho y entras muy rápido en la dinámica. El día de la convocatoria estaba en la sala de fisios y de repente mis compañeros y utilleros vinieron gritando a felicitarme".

Una de las claves por las que Parejo ha logrado entrar en la última lista de Julen Lopetegui es que ahora es un jugador más completo. El centrocampista no destaca solo por su facilidad para distribuir el balón, sino que también recorre kilómetros y suma en la faceta defensiva. El propio Parejo lo reconoce cuando asgeura que "he evolucionado mucho en la faceta defensiva, a día de hoy soy más completo; en estas cosas influye mucho el entrenador".

Dos son los nombres propios que explican la mutación de Parejo. Dos enternadores: Valverde y Marcelino. "Tengo dos entrenadores referentes en mi carrera: Valverde y Marcelino. Marcelino desde el primer día ha sido una maravilla; ya Soldado me habló muy bien de él. Cuando llegó Marcelino me dijo que tenía que perder 5 kilos y la verdad es que me encuentro muy bien, más ágil, más rápido", reconoció.

Preguntado por la pasada temporada, en la que Parejo sufrió de lo lindo y estuvo cerca de abandonar Mestalla debido a la ruptura con la hinchada, el centrocampista afirmó que "el año pasado viví momentos difíciles, no sólo por mí, también por mi familia, fueron momentos duros. La situación era muy complicada. Es evidente que mi relación con la gente de Valencia ha cambiado, estamos viviendo momentos muy bonitos".