Ferran Torres no se mueve del Valencia CF. El jugador no escucha ofertas y no pondrá problemas para un blindaje al final de temporada. El futbolista está muy agradecido al club, que ha hecho una apuesta deportiva por él a sus 18 años recién cumplidos, y pese al interés de grandes de Europa en su fichaje como el Juventus o el Liverpool, el de Foios ha tomado la decisión de continuar en Mestalla para tratar de convertirse en un referente dentro de la entidad.

Aunque a día de hoy llegara un club que estuviera dispuesto a abonar los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión, como el Real Madrid, por ejemplo, el futbolista no se movería del Valencia. Lo tiene decidido. Y muy claro. Su idea es continuar creciendo en Mestalla, ir cumpliendo etapas, y disfrutar de minutos en este tramo final de temporada porque Marcelino ya le ha demostrado que tiene plena confianza en su concurso. Conforme el Valencia CF vaya logrando el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones, Ferran Torres está convencido de que aumentarán sus opciones de jugar partidos.

Ferran acaba contrato con el Valencia CF en 2020 y su claúsula de rescisión de 25 millones de euros, la más baja de la primera plantilla tras las últimas operaciones realizadas por el Valencia CF, es una cifra que está al alcance de muchos clubes del panorama futbolístico europeo. Por este motivo, y pese a que al jugador se le mejoró en octubre del año pasado y se le dio el dorsal y la ficha federativa el pasado enero, Mateu Alemany tiene apuntado en su agenda sentarse a negociar un blindaje con el canterano y una amplación del contrato con los agentes de futbolistas, la empresa Leaderbrock. Las cantidades de esa nueva claúsula serán astronómicas.

Según se apunta desde el entorno más cercano del futbolista, las negociaciones entre el Valencia CF y Ferran Torres van a ser plácidas. Hay voluntad por ambas partes de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Pese a los cantos de sirenas que le han llegado, sobre todo tras sus actuaciones en Liga y en la selección española Sub 19, ni el jugador ni sus agentes andan buscando equipos. No hay otro interés que jugar en Mestalla.