"Es una sanción sangrante"

Con adjetivos como «sangrante», «exagerado» y «excesivo» el Consell se solidarizaba ayer con el Valencia CF, después de que el Tribunal General de Estrasburgo denegase ayer, después de dos años, la petición de suspensión cautelar realizada por el club de Mestalla respecto a la sanción de 23´3 millones de euros por parte de la Comisión de Competencia de la Unión Europea por supuestas ayudas de Estado. «Hoy vuelve a ser efectiva la orden de recuperación del dinero», confirmaba Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas. El Valencia, por su parte, informó en un comunicado de que recurrirá la decisión y que no tolerará que ninguna de las partes «haga descarrilar» el proyecto deportivo como supondría el pago de esa sanción.

«Vamos a estar del lado de los clubes, hemos coadyuvado ante la UE. Hemos considerado que esta decisión era injusta. El Valencia devolvió los 71 millones avalados. Hemos recuperado el dinero y el patrimonio de los valencianos no se ha visto afectado. Estamos hablando de un diferencial de intereses de una cantidad que al final se pagó. Esta situación impone un sufrimiento. En el caso del Valencia es especialmente sangrante, pero no podemos dejar de cumplir las sentencias. En opinión del Valencia cabe un aplazamiento. Bien, podemos hacerlo nuestro. La Comisión es la que debe decidir si hay pago. Si a mí me preguntaran, la Generalitat está abierta porque entendemos que el Valencia es víctima», explicaba Illueca.

El responsable del IVF fue especialmente cuidadoso en su discurso. Por ejemplo, no quiso en ningún momento cargar tintas contra la herencia recibida por el anterior gobierno del Partido Popular, ya que podría haberse interpretado como un reconocimiento implícito de la supuesta ayuda de Estado.

Illueca quiso diferenciar dos escenarios. El primero respecto al recurso, en el que el Consell ha coadyuvado, y el segundo con la orden de recuperación de pago de nuevo efectiva. En este caso, el gobierno valenciano, a lo sumo, puede «ejercer de interlocutor» de las peticiones de los clubes, «pero en el proceso de ejecución será la Comisión de la UE la que tendrá la última decisión».

En ese caso, el IVF, receptor de la cuantía, no puede negarse a cobrar. Illueca alertó de que el Reino de España se podría ver expuesto a nuevas sanciones comunitarias si no acepta el pago de inmediato y en metálico. Acerca del nuevo calendario, tras el impás de dos años, Illueca indicó que esperan instrucciones de la Unión Europea. «Cuando tengamos una propuesta formal del Valencia, la estudiaremos. Estamos cumpliendo etapas. De momento, no he entrado en contacto con el Valencia».

El Valencia presentará recurso

Por su parte, el Valencia, mediante un comunicado, lamentó las posibles consecuencias que esta noticia tenga sobre la planificación de la próxima temporada y aseguró que considerará firmemente «presentar una apelación judicial contra la orden y, paralelamente, hará todo lo posible por defender a este club de cualquier decisión negativa en el momento en que nos preparamos para la Champions League». En el punto más agresivo de la nota, la entidad indicó que «no permitirá que ninguna de las partes aproveche la situación para intentar hacer descarrilar este proyecto». El pago inmediato tendría una incidencia directa a la hora de cerrar operaciones en marcha y obligará a poner en venta a más jugadores. «Mientras se espera que la causa principal finalice pronto con un resultado justo para el VCF, confiamos en que la Generalitat, a través del IVF, como la parte que recibirá la orden de reclamar ese montante, siga apoyando los esfuerzos del VCF para gestionar esta decisión del Tribunal General», agregaba el club.