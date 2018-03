Manuel Illueca: "Estamos con las empresas que, como el Valencia CF, no han infligido daño al erario público"

Director del Instituto Valenciano de Finanzas. Manuel Illueca habla con la pasión y la didáctica de un profesor de escuela. Define su posición sin ponerse «de perfil» y basándose en un principio de «justicia». El Consell va a realizar una defensa incondicional del Valencia CF ante Bruselas porque ha pagado lo que se le prestó, aunque no pueda evitar una ejecución de la sentencia. Con Hércules y Elche, que no han cumplido, el mensaje es claro: «A por ellos».

P ¿Qué recorrido tiene el recurso de la cautelar?

R No me gustaría especular al respecto. En unos meses debería estar resuelto, para bien o para mal. Si el Valencia tiene la cautelar definitiva y prospera el recurso, ya tendríamos que esperar al final del proceso, a cómo queda el recurso de la decisión original. Y si no, ya será efectivo el mandato de la Comisión de recuperación inmediata. La sentencia del primer recurso tampoco me atrevo a ponerle fecha. Ya hemos visto que los plazos que maneja el Tribunal son largos.

P El Consell fue coadyuvante ¿Qué argumentos son los pilares?

R El IVF dio la operación conforme se daban las operaciones en aquel momento. No fue especial, siguió los cauces habituales. Se aprobó por los órganos internos. Se entiende que se concedió en condiciones de mercado. En aquel momento el Valencia también estaba realizando operaciones de financiación con otros operadores de la Generalitat en condiciones parecidas.

P ¿Pero no se aprobó la operación al 0´5% cuando las condiciones de mercado eran del 5%?

R Lo que dicen es que el tipo de interés final que tendría que haber pagado el Valencia era un 11%. Ese diferencial del 5% es respecto al tipo de interés de la operación cuando sumamos el préstamo, más la comisión de aval del Instituto. Cuidado, porque lo que hizo el Instituto fue avalar. Se puede argumentar, que es lo que hizo la Comisión, que el Valencia era un club en dificultades y que lo que no se supo hacer bien en su momento era explicar que, con el plan de viabilidad presentado, el Valencia sí tenía futuro, y que no cabía un tipo de interés tan elevado. Vamos a retrotaernos al 2007. No teníamos tan presente el problema de las ayudas de Estado, no había generado problemas. Posiblemente no se vistió bien el expediente y ahora estemos pagando las consecuencias de una operación que no se explicó bien a la Comisión.

P ¿Cómo se explica que la multa sea de 23´4 millones?

R La operación financiera consta de dos componentes. Por un lado, el coste del aval, más el coste del fondeo, el dinero que le prestas, y sumas las dos cosas para obtener el coste de la operación. Si sumando ambas cosas acabas teniendo un tipo de interés que no es el de mercado en opinión de la comisión, ésta te dice: reste usted al tipo de mercado lo que el Valencia acabó pagando. Ese diferencial es la ayuda de Estado, multiplicado por el plazo y multiplicado por el importe.

P De ahí sale la multa.

R Esa es la primera parte de la multa. Sumado a todo el plazo de la operación, te da un importe, pero hay que llevarlo al momento presente. Como no lo pagaste en su día, el capital financiero no vale lo mismo hoy que ayer. Hay que actualizarlo al valor presente. Con lo cual te obliga a computar intereses de esos intereses. De ahí se llega a los 23´4 millones.

P ¿Y podrá usar la Generalitat ese dinero?

R Por supuesto. Hay que entender la lógica de esto. Señor Valencia CF, ¿usted ha recibido una ayuda ilegal? ¿Sí? Pues usted tiene que devolver lo que recibió si quiere restaurar la competencia. Este es el punto. No es una multa, como se está vendiendo. Es restaurar las condiciones de competencia del mercado único.

P ¿Sería demagógico decir que el Consell debería estar defendiendo los intereses de los valencianos y no los de un señor de Singapur?

R Totalmente demagógico, porque los intereses de los valencianos se defendieron en el momento en el que el Valencia CF pagó el aval que se le prestó. La operación de financiación no resultó fallida porque el Valencia acabó pagando. Llegó un señor de Singapur, como ustedes dicen, puso el dinero, y la Generalitat recuperó el principal.

P Es distinto a los casos del Elche y Hércules.

R Ahí hemos ido a muerte para recuperar el quebranto que supuso la ejecución del aval. Ahí no se pagó el préstamo. Por eso la Generalitat se quedó el estadio Rico Pérez, porque sabe que ahí va a estar el valor para poder rescatar lo que no pudo recuperar de lo que se prestó. Con el Elche se ha ido contra el club, en un proceso en el que la entidad pretendía, mediante un concurso de acreedores, diluir la participación del Instituto y que nos quedásemos sin garantía. Esa operación que plantea el Elche podría de nuevo ser constitutiva de ayuda de Estado en el caso de prosperar, porque implicaría perder garantía. Mucho ojo con no repetir errores del pasado. Es el matiz fundamental para evitar demagogias. El IVF va a recuperar el principal cuando se ha producido un perjuicio al contribuyente, hasta el final. Y si hay que liquidar, se liquida. Pero este no es el caso del Valencia, porque el Valencia pagó. No pagó el interés, que ya es un lucro cesante, sobre el que hay cierta capacidad de discusión. Por eso, entendemos que es una exageración, y que con el Valencia se está cometiendo una medida ejemplarizante. Es excesivo, y por eso nos hemos puesto del lado del Valencia. No queremos enriquecernos con los clubes valencianos.

P ¿El Elche y el Hércules van a desaparecer?

R Eso.. (medita). Que el Elche y el Hércules tienen un problema serio en este momento, es obvio hasta que yo lo diga. De hecho, vengo avisándolo. En el caso del Elche, he buscado inversores para que aparezcan los 4´1 millones que necesitan. Por desgracia, el consejo actual del club se ha negado a que entren en el Elche. Espero que tengan previstas las alternativas.

P En caso de que tuviera que pagar finalmente el VCF, ¿qué cantidad sería la justa?

R El Valencia pagó y la operación se concedió conforme al modelo con el que el IVF otorgaba todas las operaciones. El Valencia no debería estar obligado a devolver el importe que sugiere la Comisión. Prefiero quedarme en ese punto. El IVF hoy no haría esas operaciones. No es la prioridad del Consell. Estamos para generar riqueza, potenciar actividades productivas generadoras de empleo. Lo hecho, hecho está. Y hay una decisión que puede generar un perjuicio a un club al que apoyamos porque es víctima.

P ¿Hay que empezar a asumir que la solución será traumática?

R Vamos a ver cómo queda el recurso, a ver qué dice el Tribunal. Vamos a ver qué conversaciones podemos tener con la Comisión y con el Valencia para ver qué manera se puede hacer ese pago, si procede. No vamos a lanzar mensajes alarmistas, ni tampoco decir que se podrá resolver una cuestión que en el 90% no depende de nosotros.

P ¿Añade complejidad que no haya precedentes similares?

R El caso del Valencia está sentando doctrina en el ámbito jurídico. Y también el del Elche, con un concurso de acreedores de por medio.

P ¿El Levante UD tuvo ayudas de Estado?

R La operación es muy parecida a la del Valencia, porque es un préstamo avalado a la Fundación del Levante UD con el que pudo adquirir las acciones del club.

P ¿Por qué no entró en la lista de clubes investigados?

R La Generalitat no ha denunciado a nadie. Fue un inversor internacional en vista de los éxitos que tenían los equipos españoles, intepretando que era por las ayudas públicas que alteraban la competencia. ¿Por qué no entró en el radar de este inversor el Levante UD? No lo sé. Pero la Generalitat no denunció a tres y se dejó fuera a un cuarto. No denunciamos a nadie. Intentamos que ninguno de los tres afectados tengan que sufrir consecuencias.

P ¿Se sintió aludido con el punto del comunicado del Valencia en el que advierten que no tolerarán «a ninguna de las partes» que se haga descarrilar el proyecto?

R Yo estoy muy de acuerdo en que esta decisión de recuperación tiene efectos serios para el Valencia desde una perspectiva patrimonial. Yo lo entendí así. La Generalitat ha tenido un espíritu muy colaborador con los clubes. Vamos a seguir apoyándoles hasta donde podamos. No tenemos la sarten por el mango.

P ¿Teme una deriva populista contra el Consell?

R No. Hemos estado con el Valencia desde el primer momento, vamos a seguir estándolo desde ya en la gestión de esta decisión. Todo el mundo va a poder ver nuestra actuación. Hemos coadyuvado el recurso, nos van a ver con el Valencia solicitando un aplazamiento y una ejecución de sentencia que minimice el daño que pueda generar.

P ¿El dinero debe ser en «cash»?

R O se ingresa directamente al IVF o bien se bloquea en una cuenta corriente hasta que se resuelva el recurso. Plantearemos alternativas con el Valencia, que ya ha hecho constar su voluntad de solicitar aplazamientos o garantías.

P ¿Se expone a riesgos el gobierno valenciano si acepta otra modalidad de pago?

R Hay multas importantes que además van computando a medida de que no se cumple la sentencia dictada. Primero una sanción al Reino de España, que es a quien va la acusación. Y después el gobierno nos la repercutiría, como ya ha pasado en otros casos. No es solo el tema económico, está costando levantar mucho la losa reputacional que hemos heredado en las instituciones. Somos un gobierno serio que debe cumplir las sentencias y la ley. La Comisión es muy clara y tajante de cómo se ejecuta la sentencia, pero seremos igual de tajantes exponiendo alternativas. No voy a negarle al Valencia el derecho a plantear opciones.

P ¿La sentencia aún no exige el cumplimiento inmediato?

R Ya había una sentencia de pago que se paralizó por la medida cautelar. Como se ha levantado, vuelve a estar en vigor la solicitud del IVF de que se pague lo debido. Estamos a la espera de que la Comisión nos diga cómo actuar en el plazo que media del auto de ayer hasta el tiempo que se conceda para presentar el recurso. Sigue paralizado hasta agotar ese plazo.

P ¿Cómo son las relaciones con la Comisión?

R Nos dijo que podíamos actuar en dos planos. «Podéis recurrir la decisión de recuperación, entendemos que lo hagáis. Este papel os corresponde». Pero también nos dijo que no tenemos opción en la recuperación del principal. Ahí debe regir el principio de cooperación internacional. Tenemos la obligación de ejecutar. Ha habido cooperación en ese ámbito, en reuniones técnicas. No van a actuar de otra manera, van a ir sin sentimentalismos.

P ¿Qué trasladarán a la UE?

R Que estamos con el Valencia. Entendemos exactamente con quién tenemos que estar en la defensa de las empresas valencianas que, como el Valencia, no ha infligido ningún daño al erario público. No puede ser otra nuestra posición.

P ¿Y no han tenido presión de quienes no entiendan esa ayuda al Valencia? Que pidan los 23 millones para acabar colegios.

R Por eso es tan importante que impere el sentido de justicia, y la diferencia que hacemos entre el Valencia, respecto al Elche y el Hércules. ¿El Valencia ha acabado pagando? ¿Sí? Pues todo lo que voy a pedir a partir de ahí será enriquecerme a costa del Valencia. Y no quiero eso porque no me parece justo. ¿El Hércules y el Elche no han pagado? A por ellos, porque ahí sí está el argumento de los colegios. Eso es sagrado. Eso nos servirá para convencer a la gente de que no somos otros que han venido aquí a favorecer al fútbol y a estar de rositas con los clubes y brindando. Cuando hemos tenido que quedarnos con el Rico Pérez, lo hemos hecho sin contemplaciones. Y cuando los señores del Elche han venido con un concurso y nos han dicho que nos van a diluir, les hemos dicho que no. Y como lo hagan, van a tener un burofax de esta casa para llevarles a todos al juzgado. Es una cuestión de justicia. Aquí no me voy a poner de perfil.