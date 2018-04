Rodrigo da la victoria al Valencia

El Valencia sacó ayer máximo provecho a sus ocasiones en Leganés. Sólo disparó una vez a puerta y le sirvió para conquistar los 3 puntos y sumar su cuarta victoria consecutiva, más allá de un gol en fuera de juego anulado antes del remate de Zaza. El tanto del triunfo lo firmó Rodrigo, como no, pletórico esta temporada y camino del Mundial de Rusia. Fue en la segunda parte, cuando el conjunto de Marcelino había decidido dar un paso adelante. La victoria tiene un gran valor para certificar la posición de Champions, teniendo en cuenta la resistencia de su rival, bien cerrado atrás.

El Valencia fue incapaz de desenredar el nudo táctico que le planteó el Leganés en el primer tiempo, un equipo muy ordenado, que no dejó espacios para mover la pelota. Con 3 centrales y las líneas muy juntas, el conjunto pepinero bloqueó al Valencia durante el primer tiempo. El equipo de Marcelino movió mucho el balón en horizontal y sólo fue capaz de sorprender, una vez, a la defensa local. La jugada, que terminó en gol de Zaza, había sido anulada en el momento en el que la pelota salió de los pies de Carlos Soler, por fuera de juego. No creó más peligro el equipo de Marcelino, que entregó la pelota a Kondgobia en busca de soluciones que no llegaron.

Más incisivo fue el Leganés. No dipuso de grandes ocasiones, pero se presentó con más frecuencia en el área de Jaume, ayer titular en el lugar de Neto, gracias a su juego por las bandas. Jaume evitó el gol en un fuerte disparo de Pires en el intento más serio del Leganés por abrir el marcador.

Con Kondogbia como modulador del juego, el Valencia se movió casi siempre por el centro. Lo hizo a un ritmo muy lento, siempre a la espera de un desmarque de Zaza. Un mal síntoma fue la poca participación de Guedes, anulado en su banda. Lo mismo que Soler en el otro costado. El partido se fue sin goles, y con muy poco juego, al descanso.



El partido necesitaba estímulos y aparecieron, tímidamente, a la media hora. Jaume evitó el gol, con un despeje de puños, a disparo de Pires, y en la misma acción el Valencia sacó una falta muy peligrosa.

El Valencia apareció, por fin, en el partido al inicio del segundo tiempo. Provocó dos córners seguidos, en ambas ocasiones con centros desde la derecha. El segundo permitió estrenarse a Zaza en el remate. Su volea fue despejada por la espalda de un defensa.

El conjunto de Marcelino dio un paso adelante y pasó a dominar la pelota y los espacios. Sólo le faltaba más nervio para intimidar a su rival cerca del área. Más presión, un robo de balón, Zaza abriendo huecos? Hasta que llegó la acción decisiva. Kondogbia y Parejo forzaron el error en la salida de balón del Leganés y el cuero terminó en los pies de Rodrigo. El delantero condujo el balón y las dos zancadas lanzó un zurdazo seco, mortífero, al interior de la portería, por bajo, ajustado al palo. Rodrigo celebró el gol como un trastornado, señalándose el escudo mientras se dirigía al grupo de aficionados del Valencia.

Marcelino refrescó a su equipo con la entrada de Ferran Torres y Vietto, por Soler y Zaza, respectivamente, para los últimos 20 minutos. Después entraría Joao Pereira. El Leganés espabiló en el último tramo, lo suficiente para que El Zhar estuviese a punto de empatar en un remate dentro del área, bloqueada por Gayà. No hubo más sustos.

Ficha técnica:

0 - Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Muñoz (Beauvue, min.72), Siovas, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel (Naranjo, min.90), Eraso, Omar Ramos (El Zhar, min.78); y Amrabat.

1 - Valencia: Doménech; Vezo, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Parejo, Kondogbia, Carlos Soler (Ferrán Torres, min.64), Guedes (Pereira, min.79); Zaza (Vietto, min.69) y Rodrigo.

Goles: 0-1, m.62: Rodrigo.

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Amonestó a Rubén Pérez (min.30), Kondogbia (min.33), Diego Rico (min.56), Doménech (min.86), Beauvue (min.88) y Gayá (min.89).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada treinta de LaLiga Santander disputado en el estadio de Butarque ante 10.697 espectadores. En la previa los jugadores del Leganés portaron una camiseta con el mensaje 'Ánimo Álex' como muestra de apoyo al argentino Alexander Szymanowski, que estará fuera hasta final de temporada. Asimismo los futbolistas del Valencia lucieron brazaletes negros en memoria del hijo de Santiago Cañizares, fallecido recientemente