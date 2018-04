Marcelino: "Si el Valencia quiere ampliar mi contrato, así lo haremos"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García, reconoció en rueda de prensa que su futuro está en Mestalla la próxima temporada. Después de escuchar el "Marcelino quédate" por parte de la afición que se dio cita el entrenamiento de Paterna, el técnico afirmó que "La prioridad ahora es certificar el cuarto puesto. No hemos avanzado en mi renovación porque no hemos hablado. En un 99% seré entrenador del Valencia la próxima temporada. Estoy muy a gusto aquí y quiero continuar"

"Lo importante para mi es la confianza en el día a día. Son cosas que no hace falta decir sino que se ven. Tengo una vinculación con el Valencia la próxima temporada, no acabo el 30 de junio. Hay momentos para todo. Si por parte del Valencia surge la posibilidad de ampliar el contrato, así lo haremos. Lo importante es disfrutar este momento como estoy disfrutando", añadió.

Al entrenador se le preguntó por Lato, último lesionado del equipo: "Lato tiene un problema en el recto anterior. No es una lesión grave pero tiene un riesgo importante. No ha entrenado con el grupo. Si hay riesgo no no vamos a arriesgar".

Sobre la cifra de 65 puntos, máxima puntuación en su carrera, dijo que "en toda mi experiencia como entrenador siempre he acabado orgulloso de lo realizado. Prefiero analizar el trabajo global que la puntuación. Estamos en una situaci´çon óptima, inesperada, y que hubiera firmado antes de empezar"