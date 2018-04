Marcelino: "Esto se aproxima a un milagro"

Marcelino estaba eufórico tras la victoria ante el Espanyol y por el hecho de que el Valencia sea tercero por delante del Real Madrid. «Esto se aproxima a un milagro. Lo diré una y mil veces. Y este milagro que para mi lo es gracias a estos jugadores que tenemos, que trabajan a diario y que en la jornada 31 estamos con 65 puntos por encima del Madrid y a tres del Atlético. Del Barça estamos lejos porque no pierde. Poner en duda cualquier cosa que estamos haciendo es alejarse de la realidad. No hablo con Peter Lim pero estará muy cerca de mi idea», explicó.

Al entrenador se le preguntó si le hacía ilusión quedar subcampeón. «A mi lo que me hace ilusión es ganar cada domingo, ser competitivos, agradar al público, trabajar y ser humildes. Eso es a lo que aspiramos. La Champions está muy cerca y no se nos puede escapar, aunque no está confirmada. Si somos cuartos me parece que la temporada es impresionante», indicó.

Ya sobre el partido, este es el análisis técnico de Marcelino: «El partido tuvo un inicio dubitativo, luego pasamos a dominar, y en el primer tiempo el mejor jugador del campo fue su portero. Pudimos haber logrado una ventaja mayor pero el resultado ajustado siempre conlleva incertidumbre. Nuestros errores en zona de finalización en la segunda mitad sirvió para que nos generaran peligro. Fuimos claros merecedores de la victoria».

«No hemos tenido un dominio del partido pero sí de la situación. El rival nos ha rematado muy pocas veces, ocasiones claras apenas ha habido, y lo que pasó es que nos faltó un poco más de control en la segunda parte. Tuvimos pérdidas sencillas que nos incomodaron», añadió.

La conversación con el entrenador giró hacia nombres propios: Rodrigo y Paulista. «Rodrigo es un grandísimo jugador. va a seguir metiendo goles porque es muy buen futbolista y tiene ese grado de confianza que le faltaba. Recuerdo al principio de temporada cuando se ponía en duda su capacidad. Nosotros nunca dudamos de ella. Tiene mucho talento y es un chico trabajador. No solo vive del gol sino que su participación es muy importante».

«Gabriel tiene ligeras molestias en la rodilla pero su identificación con el equipo es ilimitada. Es el perfil de jugador que necesitamos para hacer un Valencia mejor», añadió.

Rodrigo hizo autocrítica tras el partido: «Ha sido una victoria importante que nos acerca al objetivo. Ha sido un partido en el que no estuvimos del todo bien pero lo importante es lograr los tres puntos. No hemos estado muy juntos, y al final nos tocaba correr mucho hacia atrás. Pero al final fue una victoria merecida». Para el delantero del Valencia, «el objetivo del equipo es estar en Champions el año que viene. Estamos muy cerca pero todavía no está lograda».

Antonio Díaz, que dirigió al Espanyol desde el banquillo debido a la ausencia de Quique por un proceso vírico, hacía esta lectura del partido: «No sé si será uno de los mejores pero cualquier aficionado debe sentirse orgulloso de la imagen del equipo que no de los puntos. Creo que hemos demostrado que la posición que ocupamos es un poco injusta para la posición que ocupamos», explicó.