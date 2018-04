El dominio del centro del ring

Quien manda en el centro del campo, manda en el partido. Y, habitualmente, el equipo que domina el tempo siempre es el Barça, un equipo que del dominio del balón hace virtud. Pero para mañana sábado, Ernesto Valverde no cuenta con sus dos metrónomos, Sergio Busquets e Iván Rakitic, y al Camp Nou llega un Valencia con una pareja de medios en plenitud: Kondogbia y Parejo. Ahí estará la suerte de un encuentro que enfrenta a dos estados de ánimos. Un Barça tocado en lo físico y en lo anímico tras la eliminación de la Champions, y un Valencia cuya estadística refleja que es el equipo más en forma de la Liga.

En el círculo central estará la victoria. A Ernesto Valverde se le acumulan los problemas. Ausente Rakitic, fue intervenido quirúrgicamente, ayer Busquets se quedó entrenando en el gimnasio y es duda para jugar el sábado debido a los problemas que arrastra en el pie desde el partido ante el Chelsea. Su presencia en el once es vital, por ello ha jugado infiltrado, pero necesita descansar para llegar en condiciones a la final de la Copa del Rey (21 de abril). Los planes de Valverde pasan por darle descanso. Lo que ocurre es que el once azulgrana se quedaría huérfano de un mediocentro. Sergi Roberto, André Gomes o Paulinho son las opciones poco convincentes del banquillo.

En el Valencia, la jornada de ayer volvió a ser la idónea en lo anímico. Además de llegar a Barcelona en el mejor momento de la temporada, la presencia de Gabriel Paulista en el entrenamiento de ayer fue un nuevo chute de adrenalina. La única baja es Coquelin. Paulista, que trabajó junto a sus compañeros, se apunta al partido ante el Barça. Tras dos días realizando trabajo específico, el central brasileño está recuperado de sus molestias, y no dudó en ser uno más del grupo en la sesión de Paterna. Quien tiene opciones de ser titular es Ferran Torres. Carlos Soler no acabó la sesión de trabajo Y Marcelino incluyó al de Foios en un once formado por Neto, Vezo, Garay, Paulista, Gayà, Parejo Kondogbia, Guedes, Ferran Torres, Rodrigo y Mina.

Opciones matemáticas

El Valencia podría regresar a la Champions de forma matemática si gana al Barça mañana (16: 15 h.) y no lo hacen el Betis (hoy en Girona; 21 h.) ni el Villarreal en Sevilla (Sábado; 13 horas). Es decir, que el Valencia podría conocer antes del inicio de su partido si tiene opciones de certificar su clasificación matemática.