Parejo: "El fútbol ha sido injusto con nosotros"

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, dijo tras la derrota en el Camp Nou ante el Barcelona (2-1) que su equipo "se ha vaciado, ha competido y ha hecho un gran trabajo, aunque el fútbol ha sido injusto" con él porque tuvo "ocasiones para no perder".

"Es para estar contentos por la imagen del equipo y por el juego. Hemos acortado tarde. Veníamos a un campo difícil, contra un rival muy complicado que todavía no ha perdido en Liga. Hemos tratado de presionarles, plantarles cara y discutirles la posesión. Hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras de hacer gol y cuando no las haces lo acabas pagando", señaló a beIn Sport.

Parejo, que se mostró satisfecho por haber transformado el penalti que supuso el 2-1 en el minuto 86 y que casi para el portero Ter Stegen, destacó la "buena dinámica" del Valencia, que a falta de seis jornadas pelea por la segunda plaza de la clasificación.

"Vamos bien, no sabemos hasta dónde podemos llegar y con mentalidad ganadora para quedar lo más arriba posible", añadió tras indicar que con el 2-0 en contra y después de no anotar una ocasión muy clara de Rodrigo "el equipo se ha levantado, no ha perdido la cara, ha querido recortar aunque lo ha hecho tarde, pero ha querido más".