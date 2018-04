A cinco puntos de ir a la Liga de Campeones

El Valencia, tras su resultado y los de los partidos que los equipos que le persiguen en la tabla, se encuentra a cinco puntos de la clasificación matemática para la próxima Liga de Campeones.

Con dieciocho puntos pendientes, el Valencia tiene 65, mientras que el Betis es quinto con 52; el Villarreal, sexto con 48; y el Sevilla, séptimo, con 47. El Betis puede llegar como máximo a los setenta puntos y el Villarreal a 66, mientras que el Sevilla, con un máximo de 65, ya no puede dar alcance a los valencianistas. Por ello, si el Valencia gana este miércoles al Getafe y repite victoria el sábado en Vigo ante el Celta, habrá conseguido su objetivo.

Iniesta y el récord del Barça

Andrés Iniesta dijo ayer que ya ha decidido su futuro. «Sé lo que voy a hacer con mi futuro. El apoyo de la gente lo tengo y lo he tenido siempre. No es algo que me haga cambiar de opinión». El Barça, con 39 partidos, ha batido el récord de imbatibilidad de la Real.