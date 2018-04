Marcelino: "No hay ánimo de revancha con el Getafe"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino, aseguró que no se toma como una "revancha" el partido de Mestalla ante el Getafe, pese a que el equipo madrileño venció en la primera vuelta en lo que fue la primera derrota de su equipo tras un partido bronco. "No hay ánimo de revancha. Cada partido es diferente. Tenemos un mal recuerdo de aquel partido con el Getafe, nuestra primera derrota en competición, pero ya es pasado. Ahora es un partido diferente. Ellos están haciendo una muy buena temporada y lo que queremos es ganar", explicó.

Cuando se le insistió en aquella derrota y aquel encuentro, Marcelino añadió que "creo que cada equipo y cada futbolista busca sus recuersos para competir y ganar. No me corresponde a mi hacer valoraciones. Para eso está el árbitro. Máximo respeto a la forma de jugar cada partido y cada equipo".

Sobre la clasificación casi matemática para la Champions, el entrenador indicó que "Preparamos el partido igual que cualquier otro, siempre con el ánimo de ganar. No hay diferencia. Siempre jugar en Mestalla es para nosotros un valor añadido".

Preguntado por el futuro del Valencia, la próxima temporada está en la Liga de Campeones, el entrenador reconoció que hay diferencias con el Barça y el Madrid. "Tenemos que crecer. Estos rivales están un peldaño por encima nuestro. Para estar cerca de ellos debemos ser más competitivos, aumentar nuestro potencial porque el año que viene vamos a tener tres competiciones y debemos tener ambición. Ahora hemos llegado. Pero una vez aquí mantenerse va a ser más complicado. Hay que dar otro paso. Somos ambiciosos y queremos darlo", indicó.

Marcelino dijo que no temía que, tras la buena temporada, hubiera fuga de talentos. "Creo que el Valencia a día de hoy no está entre los clubes de Europa. Si alguno viene a por un jugador y la oferta se considera que es irrechazable y el jugador quiere marcharse, habría que ponerse ede acuerdo. La palabra intransferible no está dentro de mi cometido. Lo que hay que hacer es tener refuerzos para no devaluar el equipo. Si viene Peter Lim y nos reunimos hablaremos. Siempre fue muy respetuoso y cariñoso conmigo. Yo le expresaré mi opinión con sinceridad y honestidad".