Marcelino: "El Valencia no es un club 'top' y no hay nadie intransferible"

Todo el mundo lo sabía. Pero nadie se había atrevido a decirlo. Hasta que ayer, Marcelino, desveló lo que muchos callaban por temor a ser linchados: «El Valencia CF no es un club top de Europa», dijo, «y no hay nadie intransferible en la plantilla», añadió.

En una rueda de prensa en la que se habló más de futuro que de presente, pese a que hoy el Valencia se enfrenta al Getafe en Mestalla, Marcelino dejó entrever que al final de temporada habrá futbolistas importantes que puedan abandonar el club. El primero en la rampa de salida es Rodrigo Moreno. El club ha recibido ofertas de Inglaterra por Rodrigo Moreno, de 27 años, que doblan lo que costó hace cuatro años del Benfica (30), según confirmó ayer este periódico.

«Si algún club de un nivel superior viene a por un futbolista, la oferta económica está de acuerdo a mercado, el club piensa que es irrechazable y el propio jugador cree oportuno dar un paso hacia arriba en su carrera todos debemos ponernos de acuerdo. Puede darse», explicó Marcelino.

«Para mí hay jugadores muy importantes, pero intransferibles no está dentro de mi cometido calificarlos como tal. Hay jugadores muy importantes pero el mercado es el mercado. El club debe tener recursos suficientes para intentar no tener una devaluación de plantilla», añadió. «No me gustan las plantillas largas, creo que deberíamos de evitar tener 25 jugadores. Pasar de 22 es inseguro».