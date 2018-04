Marcelino. "Sentí como una puñalada al corazón las críticas a Andreas y Vietto"

¿Es más importante Parejo para el Valencia CF o Aspas para el Celta?

Parejo para el Valencia muy importante, y Aspas también es muy importante para el Celta. Están realizando dos extraordinarias temporadas. Nos hubiera gustado que estuvieran los dos. Sería un poco hipócrita si digo que la no participación de Aspas no nos favorece.

¿Entran nervios porque el quinto va recortando diferencias?

Si fuera tan pobre de mente, no debería estar aquí, sino entrenando en Segunda B.

¿Ya tiene pensado cómo recomponer el centro del campo?

Jugarán Maksi o Carlos, sin Coquelin es lo que hay. Veremos cómo están los jugadores que jugaron el miércoles, en función de ello decidiremos.

¿Guedes es la gran apuesta de mercado?

En este Valencia, a lo largo de la temporada, ha habido jugadores que han demostrado ser muy importantes, con lógicos altibajos, pero con un rendimiento muy alto. Guedes sería muy buen jugador, por juventud, talento, por cómo trabaja, por conocimiento del equipo y de la competición. Guedes es uno de ellos.

¿Ha habido relajación en el vestuario?

Falta de actitud en absoluto, este grupo ha demostrado un extraordinario trabajo. Llegar hasta aquí nos ha requerido un grandísimo esfuerzo, compromiso, concentración que son difíciles de mantener. Estos jugadores nos han sostenido en la competición. Ganar en Sevilla nos hizo pensar que habíamos ganado la clasificación a la Champions. Con el parón, quizás no mantenimos el nivel de todos esos altísimos valores. Es evidente que el pasado miércoles hayamos hecho el peor primer tiempo de toda la temporada en Mestalla. La gente exteriorizó lo que vio, que no hicimos el partido al que les hemos acostumbrado. Siempre respetando la opinión de la afición, sentí como si me metiesen una puñalada en el corazón, que las críticas se centrasen en dos jugadores (en alusión a Pereira y Vietto). Todos somos responsables de cuando ganamos y perdemos. Ante el Getafe no ganamos porque no tuvimos continuidad en el esfuerzo, porque no creamos ocasiones. Junto con Maksimovic y Jaume, eran los cuatro que más ilusión tenían en el partido, no es justo. Todos estábamos en el campo. Me duele que se culpe a componentes de un bloque que nos ha llevado hasta aquí. Este entrenador tiene unos códigos, no los voy a cambiar nunca. Van a jugar los que yo crea convenientes, en función de esos códigos.

¿Qué impresiones se llevó del encuentro con Peter Lim?

No estuve reunido con él, entrené aquí, comí en mi casa y después estuve analizando al próximo rival y lo que hicimos mal frente al Getafe.

¿Qué mensaje dio a la plantilla, qué le dijo a Dani Parejo?

Analizamos siempre cada partido. El resultado es producto del juego y el nivel competitivo. Todos somos conscientes de que jugamos 45 minutos muy flojos, si no estamos a nuestro nivel somos muy vulnerables. Hicimos una reflexión de lo que nos pasó. Dani Parejo no fue merecedor de la roja. Le han metido la sanción más leve posible.

Campo complicado, Balaídos

Nuestra obligación es jugar cada partido como una auténtica final. Sabemos quién es el Celta, no pierde en casa desde diciembre, 17 ocasiones contra el Barcelona.

¿Va a ver a Peter Lim?

Hasta la 13:35 horas no lo he visto. Se ha visto con Mateu y con Pablo. Estoy atento a la competición, me ocupa buscar soluciones, que el equipo juegue bien. Voy bastante apuradillo. Habrá tiempo, seguro que me reuniré con Peter. Hay también interlocutores, la comunicación y la fluidez de ideas.